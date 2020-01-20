Первая победа в 2020 году: "Динамо" на сборах одолело "Нефтчи"

Русин забил первый гол после возвращения в столичный клуб

Назарий Русин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" одержало первую победу на тренировочном сборе в Турции. Сегодня киевляне обыграли азербайджанский "Нефтчи" со счетом 2:1. Счет в матче уже на 12-й минуте открыл Виталий Миколенко, а спустя семь минут преимущество украинского клуба увеличил Назарий Русин. После перерыва азербайджанцы усилиями Плателласа один гол отквитали. Полная запись матча "Динамо" – "Нефтчи" есть на нашем сайте.

Традиционно для спаррингов киевляне провели два тайма разными составами:

"Динамо" 1-й тайм: Бущан, Кадар, Миколенко, Буяльский, Дуэлунд, Андриевский, Кадири, Караваев, де Пена, Каргбо, Русин

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"Динамо" 2-й тайм: Бойко, Кендзера, Сирота, Пиварич, Шабанов, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, Вербич, Соль

Отметим, что Виктор Цыганков восстанавливается от повреждения и пока не принимает участия в матчах. Также только вернулся в общую группу защитник Денис Попов.

Расписание спаррингов "Динамо" в Турции

19.01.2020 "Динамо" – "Легия" (Польша) – 1:1

20.01.2020 "Динамо" – "Нефтчи" (Азербайджан) – 2:1

23.01.2020 Турнир Gloria Cup. "Динамо" – "Вардар" (Северная Македония)

24.01.2020 Турнир Gloria Cup. "Динамо" – "Хайдук" (Хорватия)

27.01.2020 "Динамо" К – "Динамо" (Брест, Беларусь)

28.01.2020 "Динамо" – "Кайрат" (Казахстан)

Смотрите, как "Динамо" играло в осенней части сезона с "Шахтером"

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