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Первая смерть в африканском спорте от коронавируса: в Лондоне скончался советник министра

25 марта, 22:06

Александр Трикиша

В стране объявили трехдневный траур

Сомалийская федерация футбола объявила о смерти бывшего игрока сборной страны Мохамеда Фара в лондонской больнице от коронавируса. Бывший футболист сдал позитивный тест неделю назад. В последнее время Фара занимал должность советника министра молодежи и спорта в Сомали.

Фара стал первой африканской футбольной звездой, погибшей в результате пандемии коронавируса. В память о спортсмене в стране объявили три дня траура начиная со среды.

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Ранее мы писали, что Конор Макгрегор активно борется с коронавирусом в Ирландии: он поможет больницам. Боец ММА выделит один миллион евро на борьбу с пандемией.

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Также мы писали, что владелец "Олимпиакоса" и "Ноттингем Форрест" вылечился от коронавируса. Греческий бизнесмен Эвангелос Маринакис спустя две недели карантина сообщил о своем выздоровлении.

А легендарный теннисист пожертвует крупную сумму денег пострадавшим от коронавируса. Роджер Федерер вместе с женой выделят миллион швейцарских франков на борьбу с болезнью.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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коронавирус сборная Сомали

Источник: Сегодня|Спорт

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