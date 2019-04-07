Перволиговый "Ингулец" впервые в истории вышел в полуфинал Кубка Украины
Седьмая команда Первой лиги "Ингулец" в серии пенальти обыграла "Карпаты" в четвертьфинале Кубка Украины
"Ингулец" из пгт Петрово Кировоградской области, представляющий Первую лигу, пробился в полуфинал Кубка Украины! В воскресенье в четвертьфинальном поединке, который прошел в Александрии, "Ингулец" сыграл вничью с представителем Премьер-лиги "Ворсклой" в основное и дополнительное время – 1:1. Голы забивали Артем Щедрый (50-я минута) и Марьян Швед, сравнявший счет на добавленных минутах второго тайма. В итоге команды пробивали послематчевые пенальти, где сильнее оказались хозяева – 5:4.
Отметим, что после 20 туров в Первой лиге "Ингулец" имеет в своем активе 29 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Они на девять очков отстают от идущего третьим "Металлист-1925". "Карпаты" попали во вторую шестерку второго этапа чемпионата Украины и побороться за еврокубки могли только через розыгрыш национального Кубка.
"Ингулец" – "Карпаты" 1:1 (по пен 5:4)
Голы: Щедрый (50) – Швед (90+6)
"Ингулец": Сытников – Ковалев, Павлов, Балан – Запорожец, Клименко (Поднебенный, 82), Коваленко (Сичинава, 87), Лупашко, Щедрый (Козак, 77) – Мишуренко (Сула, 98), Синегуб.
"Карпаты": Кучинский – Ковтун (Сандохадзе, 81), Папа, Мегремич – Мякушко, Ди Франко (Толочко, 60), Онгла, Гуцуляк – Йода, Швед, Понде (Варгас, 72)
Напомним, что в центральном матче 1/4 финала Кубка Украины встречаются "Шахтер" и "Динамо" в Харькове. Трансляция матча "Шахтер" – "Динамо" доступна на сайте segodnya.ua в виде текстового онлайна.
В другом поединке перволиговый "Днепр-1" принимает "Ворсклу".
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