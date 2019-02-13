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Первое поражение Сульшера: "МЮ" всухую уступил "ПСЖ" в Лиге чемпионов

Сегодня, 09:14

"ПСЖ" со счетом 2:0 обыграл "Манчестер Юнайтед" на выезде в первом матче 1/8 финала ЛЧ

"ПСЖ" на выезде обыграл "МЮ" в Лиге чемпионов
"ПСЖ" на выезде обыграл "МЮ" в Лиге чемпионов. Фото: AFP
Первое поражение Сульшера: "МЮ" всухую уступил "ПСЖ" в Лиге чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/346/1f3/5c63461f30a4c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/346/1f3/5c63461f30a4c.jpg Футбол "ПСЖ" со счетом 2:0 обыграл "Манчестер Юнайтед" на выезде в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Вот и прервалась невероятная беспроигрышная серия тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера. Футболисты французского "ПСЖ" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграли английский клуб. Встреча в Манчестере завершилась со счетом 2:0. Голы во втором тайме забили Преснель Кимпембе (53-я минута) и Килиан Мбаппе (60). На 89-й минуте в составе хозяев был удален Поль Погба, получивший вторую желтую карточку. Мы провели онлайн матча "МЮ" – "ПСЖ" 0:2. Ответная встреча в Париже пройдет 6 марта.

Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" в декабре после отставки Жозе Моуринью. После назначения норвежца "Юнайтед" выиграл десять матчей и один сыграл вничью, в общей сложности серия без поражений продлилась 53 дня.

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Видео гола Преснеля Кимпембе на 53-й минуте, 0:1:

Видео гола Килиана Мбаппе на 60-й минуте, 0:2:

Видео красной карточки Поля Погба на 89-й минуте:

Полный обзор матча:

В параллельном матче Лиги чемпионов во вторник "Рома" на своем поле обыграла "Порту" со счетом 2:1.

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Тег Лига чемпионов, видео голов, Манчестер Юнайтед, псж, Уле-Гуннар Сульшер

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Сегодня|Спорт

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