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Первые фото шикарной свадьбы звезды сборной Украины по футболу и телеведущей в Киеве

24 августа, 15:20

Елена Павлова Елена Павлова

Праздник Александра и Влады только набирает обороты

Сегодня, 24 августа, полузащитник сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко гуляет свадьбу. Избранница футболиста – известная журналистка Влада Седан. Пара расписалась еще 12 марта в посольстве Украины в Великобритании в Лондоне, а сегодня в Киеве устроила праздник для родных и друзей. А двумя днями ранее жена Зинченко обвинила Гвардиолу в вылете "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов.

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Уже появились первые фото со свадьбы игрока "МанСити" – Влада показала, как Александр выглядит в свадебном костюме.

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А затем появилось фото пары в черном лимузине на Софиевской площади Киева.

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Напомним, что Александр Зинченко сделал предложение журналистке в октябре 2019 года. Однако, из-за пандемии коронавируса влюбленным пришлось перенести свадьбу на неопределенное время.

В августе Влада летала с мужем в Португалию на плей-офф Лиги чемпионов. А мы рассказывали, что пока Зинченко играл, его космически красивая жена пила портвейн и сводила с ума у бассейна.

Смотрите, Влада Седан помогала Александру Зинченко тренироваться во время карантина

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Киев свадьба футболист телеведущая Манчестер Сити Александр Зинченко Влада Седан
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