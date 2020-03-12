Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы: прогноз, расписание и результаты

В четверг, 12 марта, проходят первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Но – не все. Два из восьми поединков – "Севилья – "Рома" и "Интер" – "Хетафе" – из-за распространения коронавируса перенесены на неопределенное время. По той же причине матч чемпионов Украины в Германии проходит при пустых трибунах. Смотреть "Вольфсбург" – "Шахтер" онлайн можно в трансляции на нашем сайте.
1/8 финала Лиги Европы. Первые матчи
Четверг, 12 марта
19:55 ЛАСК – Манчестер Юнайтед ТВ Футбол 2
Котировки на проход: 4.55 – 1.22
19:55 Истанбул Башакшехир – Копенгаген
Котировки на проход: 1.69 – 2.24
19:55 Айнтрахт – Базель
Котировки на проход: 1.47 – 2.76
22:00 Вольфсбург – Шахтер ТВ Футбол 1
Котировки на проход: 2.06 – 1.80
22:00 Олимпиакос – Вулверхэмптон
Котировки на проход: 3.25 – 1.36
22:00 Рейнджерс – Байер ТВ Футбол 2
Котировки на проход: 3.95 – 1.27
Севилья – Рома перенесен из-за коронавируса
Котировки на проход: 1,80 – 2.00
Интер – Хетафе перенесен из-за коронавируса
Котировки на проход: 1.70 – 2.10
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Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы – 19 марта
Отметим, что накануне Кабинет министров Украины объявил общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля. Исходя из этого решения, можно говорить, что и повторная встреча "Шахтера" с "Вольфсбургом" – в Харькове, 19 марта – пройдет при пустых трибунах.
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