Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы: прогноз, расписание и результаты

Кто с кем играет, расписание трансляций, котировки на проход и оперативные результаты поединков четверга

В четверг, 12 марта, проходят первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Но – не все. Два из восьми поединков – "Севилья – "Рома" и "Интер" – "Хетафе" – из-за распространения коронавируса перенесены на неопределенное время. По той же причине матч чемпионов Украины в Германии проходит при пустых трибунах. Смотреть "Вольфсбург" – "Шахтер" онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

1/8 финала Лиги Европы. Первые матчи

Четверг, 12 марта

19:55 ЛАСК – Манчестер Юнайтед ТВ Футбол 2

Котировки на проход: 4.55 – 1.22

19:55 Истанбул Башакшехир – Копенгаген

Котировки на проход: 1.69 – 2.24

19:55 Айнтрахт – Базель

Котировки на проход: 1.47 – 2.76

22:00 Вольфсбург – Шахтер ТВ Футбол 1

Котировки на проход: 2.06 – 1.80

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22:00 Олимпиакос – Вулверхэмптон

Котировки на проход: 3.25 – 1.36

22:00 Рейнджерс – Байер ТВ Футбол 2

Котировки на проход: 3.95 – 1.27

Севилья – Рома перенесен из-за коронавируса

Котировки на проход: 1,80 – 2.00

Интер – Хетафе перенесен из-за коронавируса

Котировки на проход: 1.70 – 2.10

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Трансляции матчей Лиги Европы – на Oll.tv (в подписке)

Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы – 19 марта

Трофей Лиги Европы / Фото: Twitter Реклама

Отметим, что накануне Кабинет министров Украины объявил общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля. Исходя из этого решения, можно говорить, что и повторная встреча "Шахтера" с "Вольфсбургом" – в Харькове, 19 марта – пройдет при пустых трибунах.

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