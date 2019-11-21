Первые новички Моуринью: Жозе втихаря хочет подписать двух "жертв" сборной Украины

Жозе Моуринью / Фото: Getty Images

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Новый главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью хочет усилить команду футболистами со своей родины – Португалии. Как сообщает The Independent, специалист намерен заполучить в состав "шпор" защитника "Бенфики" Рубена Диаша и полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша. Оба, кстати, в прошлом месяце приезжали в Киев, где стали жертвой сборной Украины, обыгравшей Португалию 2:1 и благодаря этой победе вышедшей на Евро-2020.

Обзор матча Украина – Португалия (2:1)

Кстати, Бруну Фернандеш мог оказаться в "Тоттенхэме" еще минувшим летом, однако переход так и не состоялся. Отметим, что в нынешнем сезоне на счету 25-летнего Фернандеша – 5 голов (2 – с пенальти) в 10 матчах чемпионата Португалии. Тогда как 22-летний Диаш принял участие в 11 матчах португальской Примейры и отметился 2 забитыми мячами.

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Интересно, что, согласно предварительной информации, "Тоттенхэм" не станет выделять Моуринью деньги на усиление состава в зимнее трансферное окно. Дело в том, что "шпорам" приходится жить в режиме жесткой экономии из-за долгов, связанных со строительством нового стадиона.

Жозе Моуринью / Фото: Tottenham Hotspur FC

Да и сам Жозе Моуринью говорит: "Подарок на Рождество в виде новых игроков? Лучший подарок – это футболисты, которые находятся в клубе сейчас. Мне не нужны новые игроки, я доволен нынешним составом, он очень хорош. Мне лишь нужно время, чтобы лучше с ними познакомиться и узнать о них все. Я знаю этих футболистов, потому что много раз играл против них, но этого недостаточно для работы".

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Тем не менее все эти заявления, что трансферов не будет, могут быть лишь отвлекающим маневром "Тоттенхэма". Хорошие покупки иногда требуют тишины.

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