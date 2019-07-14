Первым делом в Барселоне Гризманн отправился в магазин

Французский форвард перебрался в Каталонию из мадридского "Атлетико"

Гризманн уже в "Барселоне". Фото: Twitter

Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн прибыл в столицу Каталонии. 28-летний форвард посетил официальный магазин клуба на "Камп Ноу", где позировал перед камерами в футболке "Барсы" и чеканил мяч. Ожидается, что презентация игрока пройдет сегодня вечером.

12 июля француз официально стал игроком "Барселоны" и заключил с каталонским клубом контракт на пять лет.

"Я очень счастлив и готов тренироваться с командой. Здесь у меня есть новые задачи, новые цели, и, я надеюсь, я смогу сделать все наилучшим образом. Цель – выиграть все: Кубок, чемпионат и Лигу чемпионов", – сказал Гризманн.

Ранее сообщалось, что игрок заработает в общей сложности 105 миллионов евро. В договоре прописаны отступные – 800 миллионов евро.

Гризманн перешел в "Атлетико" из испанского "Реал Сосьедад" летом 2014 года. За пять сезонов футболист провел в мадридском клубе 257 матчей и забил 133 мяча. В составе "матрасников" Гризманн выиграл Суперкубок Испании (2014), Лигу Европы (2017/18) и Суперкубок УЕФА (2018).

За национальную сборную Франции Гризманн провел 72 матча, забил 29 голов, стал чемпионом мира в 2018 году и завоевал "серебро" на домашнем чемпионате Европы-2016.

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