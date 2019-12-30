Первым тренером команды Бекхэма станет победитель Лиги чемпионов

Дэвида Бекхэма с дочерью / Фото: Getty Images

Футбольный клуб "Интер Майами", совладельцем которого является экс-полузащитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм, определился с главным тренером. Команду из Флориды возглавит 44-летний уругвайский специалист Диего Алонсо, информирует издание Miami Herald.

Ранее тренер отметился работой в уругвайских, парагвайских и мексиканских клубах. Последним клубом Алонсо был мексиканский "Монтеррей", с которым наставник выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ. В декабре "Монтеррей" участвовал в клубном чемпионате мира, но проиграл в полуфинале будущему победителю турнира "Ливерпулю".

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Напомним, что "Интер Майами" дебютирует в MLS в сезоне-2020. Ранее клуб оформил трансферы двух футболистов. Мы уже писали, что клуб Дэвида Бекхэма подписал первых двух футболистов.

Весной этого года "Интер Майами" представил дизайн своего будущего стадиона и окружающего его парка футбола – "Майами Фридом Парк". Вся эта инфрастурктура, включая клубную академию, будет построена в результате перепланировки одного из загородных гольф-клубов недалеко от аэропорта Майами.

Кстати, в Голливуде установили памятник Бекхэму:

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