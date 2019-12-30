Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Первым тренером команды Бекхэма станет победитель Лиги чемпионов

30 декабря, 21:23

Уругвайский специалист привел Монтеррей к победе в Лиге чемпионов КОНКАКАФ

Дэвида Бекхэма с дочерью

Дэвида Бекхэма с дочерью / Фото: Getty Images

Футбольный клуб "Интер Майами", совладельцем которого является экс-полузащитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм, определился с главным тренером. Команду из Флориды возглавит 44-летний уругвайский специалист Диего Алонсо, информирует издание Miami Herald.

Ранее тренер отметился работой в уругвайских, парагвайских и мексиканских клубах. Последним клубом Алонсо был мексиканский "Монтеррей", с которым наставник выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ. В декабре "Монтеррей" участвовал в клубном чемпионате мира, но проиграл в полуфинале будущему победителю турнира "Ливерпулю".

Реклама

Напомним, что "Интер Майами" дебютирует в MLS в сезоне-2020. Ранее клуб оформил трансферы двух футболистов. Мы уже писали, что клуб Дэвида Бекхэма подписал первых двух футболистов.

Весной этого года "Интер Майами" представил дизайн своего будущего стадиона и окружающего его парка футбола – "Майами Фридом Парк". Вся эта инфрастурктура, включая клубную академию, будет построена в результате перепланировки одного из загородных гольф-клубов недалеко от аэропорта Майами.

Кстати, в Голливуде установили памятник Бекхэму:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Дэвид Бекхэм MLS Интер Майами

Источник: Евро-футбол

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Барса" отрывается от "Реала": все результаты 18-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Рождественское чудо: самый дорогой футболист мира перевоплотился в Санта-Клауса
Рождественское чудо: самый дорогой футболист мира перевоплотился в Санта-КлаусаФутбол
19-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогноз и результаты
19-й тур чемпионата Англии по футболу: расписание, прогноз и результатыФутбол
Прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Англии, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Англии, турнирная таблицаФутбол
17-й тур чемпионата Италии: все результаты Серии А перед уходом на каникулы
17-й тур чемпионата Италии: все результаты Серии А перед уходом на каникулыФутбол
18-й тур чемпионата Англии с крахом Моуринью и победой
18-й тур чемпионата Англии с крахом Моуринью и победой "МанСити": результаты всех матчейФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...