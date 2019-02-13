Первым зимним новичком "Мариуполя" стал 17-летний форвард "Шахтера"

Юный форвард будет играть за приазовцев на правах аренды до конца сезона

Даниил Сикан. Фото: ФК Мариуполь

Первым зимним новичком "Мариуполя" стал 17-летний форвард "Шахтера" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/434/09e/5c643409ed23f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/434/09e/5c643409ed23f.png 2019-02-13T17:14:00+02:00 Футбол Юный форвард будет играть за приазовцев на правах аренды до конца сезона

"Мариуполь" представил первого зимнего новичка. Им стал нападающий донецкого "Шахтера" Даниил Сикан, который будет выступать за приазовцев на правах аренды до конца этого сезона. Напомним, что Сикан в январе подписал контракт с "Шахтером" на три года. Ранее он выступал за львовские "Карпаты".

Даниил Сикан родился 16 апреля 2001 года. Действующий игрок сборной Украины U-19. За желто-синих Сикан сыграл три матча на чемпионате Европы и забил один гол. В этом сезоне Премьер-лиги футболист провел за юниорскую команду "Карпат" 10 игр забил 5 мячей. 12 августа 2018 года дебютировал за первую команду "Карпат" в матче УПЛ с "Зарей".

После заключения контракта с "Шахтером" Сикан успел провести сборы с первой командой в Турции и принять участие в контрольных матчах.

Ранее мы писали, что новичок "Шахтера" попал в символическую сборную Кубка Америки. Маркос Антонио со сборной Бразилии занял пятое место в молодежном континентальном чемпионате.

Напомним, что 14 февраля "Шахтер" проведет первый поединок 1/16 финала Лиги Европы против немецкого "Айнтрахта". Ранее "Шахтер" огласил заявку на Лигу Европы. В списке 25 футболистов, в том числе новички Валерий Бондаренко и Манор Соломон.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Первым зимним новичком "Мариуполя" стал 17-летний форвард "Шахтера"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ФК Мариуполь Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.