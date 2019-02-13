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Первым зимним новичком "Мариуполя" стал 17-летний форвард "Шахтера"

Сегодня, 17:14

Юный форвард будет играть за приазовцев на правах аренды до конца сезона

Даниил Сикан
Даниил Сикан. Фото: ФК Мариуполь
Первым зимним новичком "Мариуполя" стал 17-летний форвард "Шахтера" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/434/09e/5c643409ed23f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/434/09e/5c643409ed23f.png Футбол Юный форвард будет играть за приазовцев на правах аренды до конца сезона

"Мариуполь" представил первого зимнего новичка. Им стал нападающий донецкого "Шахтера" Даниил Сикан, который будет выступать за приазовцев на правах аренды до конца этого сезона. Напомним, что Сикан в январе подписал контракт с "Шахтером" на три года. Ранее он выступал за львовские "Карпаты".

Даниил Сикан родился 16 апреля 2001 года. Действующий игрок сборной Украины U-19. За желто-синих Сикан сыграл три матча на чемпионате Европы и забил один гол. В этом сезоне Премьер-лиги футболист провел за юниорскую команду "Карпат" 10 игр забил 5 мячей. 12 августа 2018 года дебютировал за первую команду "Карпат" в матче УПЛ с "Зарей".

После заключения контракта с "Шахтером" Сикан успел провести сборы с первой командой в Турции и принять участие в контрольных матчах.

Ранее мы писали, что новичок "Шахтера" попал в символическую сборную Кубка Америки. Маркос Антонио со сборной Бразилии занял пятое место в молодежном континентальном чемпионате.

Напомним, что 14 февраля "Шахтер" проведет первый поединок 1/16 финала Лиги Европы против немецкого "Айнтрахта". Ранее "Шахтер" огласил заявку на Лигу Европы. В списке 25 футболистов, в том числе новички Валерий Бондаренко и Манор Соломон.

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Тег футбол, чемпионат Украины, ФК Мариуполь, Даниил Сикан

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Источник:

ФК Мариуполь

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