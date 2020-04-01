Первыми пожертвовать зарплатой в условиях пандемии должны футболисты – мэр Лондона

Садик Хан считает, что высокооплачиваемые футболисты должны первыми пойти на снижение доходов

Мэр Лондона Садик Хан высказал свое мнение об урезании зарплат футболистам во время пандемии коронавируса. "Высокооплачиваемые футболисты должны первыми жертвовать своей зарплатой", – цитирует Хана BBC. Ранее появилась информация, что клубы АПЛ опасаются снижать зарплаты футболистам из-за возможных судебных исков.

В Великобритании зарегистрировано 29 474 случая заболевания коронавирусом, скончались 2352 человека, выздоровели – 135. Только за вчерашний день было зафиксировано почти 400 смертей от COVID-19.

Руководители команд опасаются, что игроки после подобных просьб начнут подавать в суд и получат возможность покинуть клубы бесплатно.

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Из-за коронавируса стадионы по всему миру пустуют / Фото: Getty Images

"Тоттенхэм" сообщил о решении отправить в вынужденный отпуск и сократить зарплату на 20% на ближайшие два месяца сразу 550 сотрудникам клуба. До этого "Ньюкасл" вынужденно расстался с персоналом, который не имеет отношения к первой команде.

Ранее мы писали, что, несмотря на рекордное количество смертей, в США не хотят отменять теннисный турнир. Организаторы US Open планируют провести соревнования в срок, старт запланирован на конец августа.

Напомним, что букмекеры сделали прогноз на то, какой из топ-чемпионатов первым выйдет из карантина. Фаворит – английская Премьер-лига, ее шансы опередить чемпионаты Испании, Италии, Германии и Франции – почти 50 процентов.

Ранее обращение к украинцам в связи с коронавирусом записал известный боксер Владимир Кличко:

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