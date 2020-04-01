Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,63
30,26
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Первыми пожертвовать зарплатой в условиях пандемии должны футболисты – мэр Лондона

1 апреля, 18:56

Алексей Андрейцев

Садик Хан считает, что высокооплачиваемые футболисты должны первыми пойти на снижение доходов

Мэр Лондона Садик Хан высказал свое мнение об урезании зарплат футболистам во время пандемии коронавируса. "Высокооплачиваемые футболисты должны первыми жертвовать своей зарплатой", – цитирует Хана BBC. Ранее появилась информация, что клубы АПЛ опасаются снижать зарплаты футболистам из-за возможных судебных исков.

В Великобритании зарегистрировано 29 474 случая заболевания коронавирусом, скончались 2352 человека, выздоровели – 135. Только за вчерашний день было зафиксировано почти 400 смертей от COVID-19.

Руководители команд опасаются, что игроки после подобных просьб начнут подавать в суд и получат возможность покинуть клубы бесплатно.

Реклама

Из-за коронавируса стадионы по всему миру пустуют

Из-за коронавируса стадионы по всему миру пустуют / Фото: Getty Images

"Тоттенхэм" сообщил о решении отправить в вынужденный отпуск и сократить зарплату на 20% на ближайшие два месяца сразу 550 сотрудникам клуба. До этого "Ньюкасл" вынужденно расстался с персоналом, который не имеет отношения к первой команде.

Ранее мы писали, что, несмотря на рекордное количество смертей, в США не хотят отменять теннисный турнир. Организаторы US Open планируют провести соревнования в срок, старт запланирован на конец августа.

Напомним, что букмекеры сделали прогноз на то, какой из топ-чемпионатов первым выйдет из карантина. Фаворит – английская Премьер-лига, ее шансы опередить чемпионаты Испании, Италии, Германии и Франции – почти 50 процентов.

Ранее обращение к украинцам в связи с коронавирусом записал известный боксер Владимир Кличко:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лондон мэр зарплаты футболисты коронавирус Садик Хан

Источник: BBC Sports

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцамФутбол
"Сегодня есть паникеры и те, кому все равно. Завтра будут живые – и не очень": легенда сборной – о карантинеФутбол
"Очень тяжелое положение": Шевченко рассказал о состоянии своих друзей, заразившихся коронавирусомФутбол
На чемпионат Милевского наехали в России:
На чемпионат Милевского наехали в России: "Они играют в разгар пандемии коронавируса? Дурость!"Футбол
"Все знают, что произошло в Италии. Но в Беларуси всем все равно": экс-игрок "Барсы" – о коронавирусеФутбол
"Теперь можно и умирать": капитан "Реала" на карантине сделал эмоциональное признаниеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...