Первыми пожертвовать зарплатой в условиях пандемии должны футболисты – мэр Лондона

Мэр Лондона Садик Хан высказал свое мнение об урезании зарплат футболистам во время пандемии коронавируса. "Высокооплачиваемые футболисты должны первыми жертвовать своей зарплатой", – цитирует Хана BBC. Ранее появилась информация, что клубы АПЛ опасаются снижать зарплаты футболистам из-за возможных судебных исков.
В Великобритании зарегистрировано 29 474 случая заболевания коронавирусом, скончались 2352 человека, выздоровели – 135. Только за вчерашний день было зафиксировано почти 400 смертей от COVID-19.
Руководители команд опасаются, что игроки после подобных просьб начнут подавать в суд и получат возможность покинуть клубы бесплатно.
"Тоттенхэм" сообщил о решении отправить в вынужденный отпуск и сократить зарплату на 20% на ближайшие два месяца сразу 550 сотрудникам клуба. До этого "Ньюкасл" вынужденно расстался с персоналом, который не имеет отношения к первой команде.
Ранее мы писали, что, несмотря на рекордное количество смертей, в США не хотят отменять теннисный турнир. Организаторы US Open планируют провести соревнования в срок, старт запланирован на конец августа.
Напомним, что букмекеры сделали прогноз на то, какой из топ-чемпионатов первым выйдет из карантина. Фаворит – английская Премьер-лига, ее шансы опередить чемпионаты Испании, Италии, Германии и Франции – почти 50 процентов.
Ранее обращение к украинцам в связи с коронавирусом записал известный боксер Владимир Кличко:
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