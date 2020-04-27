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Первыми сорвались "канониры": клуб английской Премьер-лиги открыл тренировочный лагерь

27 апреля, 12:57

Андрей Фоменко

"Арсенал" начал занятия с учетом ограничений во время пандемии

Сегодня первая команда Премьер-лиги Англии вернулась к тренировкам после карантина из-за коронавируса. Первопроходцем оказался лондонский "Арсенал", о чем сообщило британское издание The Sun. Интересно, что на днях футболисты "Арсенала" злостно нарушили карантин в Лондоне.

В клубе подтвердили информацию, заявив также, что "канониры" дольше всех находились на изоляции – 47 дней. Напомним, чемпионат Англии остановили из-за коронавирусной инфекции у наставника "канониров" Микеля Артеты. Но еще в марте главный тренер "Арсенала" вылечился от коронавируса.

При этом клуб выработал четкие правила с учетом санитарных требований. На базу футболисты должны приезжать по одному, а тренироваться будут в группах по пять человек под наблюдением тренеров и медицинского персонала. Для начала занятия будут длиться всего по часу. Все сооружения на базе "Арсенала" остаются закрытыми, поэтому переодеваться и принимать душ игрокам предполагается уже дома.

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Читайте о том, что в чемпионате Англии теперь можно вернуться на поле с лавки запасных.

Смотрите, как "Арсенал" драматически проиграл "Олимпиакосу" в плей-офф Лиги Европы

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