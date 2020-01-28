Первый бразилец "Шахтера" получил тренерскую лицензию: смотрите, как сейчас выглядит Брандао

Документ, выданный бывшему форварду "горняков", позволяет ему быть главным тренером в клубах низших лиг

Брандао / Фото: Instagram

Бывший нападающий "Шахтера" Брандао, который завершил карьеру футболиста в 2017 году в греческом "Левадиакосе", накануне окончил прохождение курсов при Бразильской конфедерации футбола, получив тренерскую лицензию категории А.

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Теперь 39-летний Брандао может работать ассистентом главного тренера в клубах элитных дивизионов, либо же быть полноценным наставником команд из низших лиг.

Отметим, что в последнее время Брандао работал с юношами "Лондрины" U-17, с которыми сумел выиграть серебряные медали чемпионата штата Парана.

Смотрите, как сейчас выглядит Брандао

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Брандао с главным тренером сборной Бразилии Тите

Брандао со своей семьей

Напомним, Брандао выступал за "Шахтер" с 2002 по 2008 год, проведя 152 матча за "горняков" и отличившись 60 голами. Он является первым бразильским легионером в истории донецкой команды.

Ранее мы писали, что другой бывший игрок "Шахтера" стал отцом. У полузащитника Дмитрия Гречишкина, который сейчас выступает за "Александрию", родился сын.

Смотрите, как "Шахтер" играл в осенней части сезона с "МанСити"

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