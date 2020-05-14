Первый еврокубок украинских команд: 45 лет назад киевское "Динамо" добыло Кубок кубков

Сегодня – знаменательная дата в истории киевского "Динамо" и всего украинского футбола. Ровно 45 лет назад подопечные Валерия Лобановского выиграли первый в истории СССР еврокубок. 14 мая 1975 года на стадионе в швейцарском Базеле динамовцы в финале разобрались с венгерским "Ференцварошем" со счетом 3:0. К слову, недавно 59-летие отпраздновал Александр Заваров – лучший футболист Союза, наследник Платини и тренер сборной Украины.

В финале у киевлян мячи забивали Владимир Онищенко (дважды) и Олег Блохин. Что примечательно, в том розыгрыше Онищенко отличался голами в первом тайме, а Блохин – во втором.

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В составе киевского "Динамо" образца 1975 года играли: Михаил Фоменко, Анатолий Коньков, Стефан Решко, Виктор Колотов, Виктор Маслов, Владимир Веремеев, Евгений Рудаков, Леонид Буряк, Олег Блохин, Сергей Кузнецов, Владимир Трошкин, Виктор Матвиенко, Владимир Мунтян, Владимир Онищенко.

В полуфинале коллектив молодого тренера Валерия Лобановского по сумме двух матчей прошел нидерландский ПСВ – 3:0 и 1:2. В команде из Эйндховена выступали шестеро игроков сборной своей страны – одной из лучших в мире в то время.

Читайте о том, что "Ференцварош" Реброва победил в контрольном матче в Венгрии.

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