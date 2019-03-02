Первый исландец в чемпионате Украины дебютировал и подвел "Черноморец"
"Шахтер" на выезде обыграл "Черноморец" благодаря голу Марлоса с пенальти
"Шахтер" обыграл "Черноморец" в поединке 20-го тура украинской Премьер-лиги. Матч прошел в субботу в Одессе и завершился со счетом 0:1 в пользу команды Паулу Фонсеки. Хозяева организованно сыграли в обороне и не дали лидерам чемпионата Украины создать много моментов. Единственный гол был забит на 76-й минуте встречи: Марлос реализовал пенальти, который был назначен за фол новичка одесского клуба Арни Вильхамссона на Болбате. Первый исландский футболист в истории чемпионата Украины "скосил" Сергея в своей штрафной. Через несколько минут Арни в надежде реабилитироваться упал в чужой штрафной, но арбитр не оценил актерское мастерство исландца.
Свой следующий матч "Шахтер" проведет 10 марта в Харькове против "Карпат", а "Черноморец" днем ранее на выезде сыграет с "Мариуполем".
"Черноморец" – "Шахтер" – 0:1 (0:0)
Гол: Марлос (76, с пенальти)
Желтые карточки: Рыжук (42), Литовченко (53), Аржанов (59) – Кривцов (65), Марлос (90)
Напомним, что ранее в субботу "Динамо" на выезде обыграло "Десну" на выезде со счетом 2:1. В этом поединке серьезную травму получил испанский нападающий Фран Соль, который не поможет киевлянам в поединках 1/8 финала Лиги Европы против "Челси" (7 марта и 14 марта).
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