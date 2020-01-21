Первый конфликт Моуринью в "Тоттенхэме": Жозе выгнал звезду "шпор" с тренировки

Дэнни Роуз устроил тренеру скандал из-за непопадания в состав. Моуринью тут же отлучил игрока от команды

Жозе Моуринью и Дэнни Роуз / Фото: Getty Images

У главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуринью произошел первый громкий конфликт за время работы у руля "шпор". "Особенный" сцепился с подопечным на одной из последних тренировок команды. Как сообщает Daily Mail, в перепалку с португальским специалистом вступил защитник Дэнни Роуз.

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29-летний Дэнни Роуз остался недоволен тем, что не попал в заявку на матч 23-го тура английской Премьер-лиги с "Уотфордом" (0:0), а также словами Жозе, который объяснил это травмой спины у футболиста.

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Роуз был уверен, что готов принять участие во встрече, и на занятиях предъявил претензию Моуринью. Между защитником и тренером вспыхнула словесная перепалка на глазах у других игроков.

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Отмечается, что некоторые игроки "Тоттенхэма" остались недовольны поведением партнера. В итоге, Дэнни Роуз был вынужден тренироваться отдельно от команды, поскольку Жозе Моуринью посчитал, что он может плохо повлиять на атмосферу во время работы.

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