Первый матч отбора на Евро-2020 сборная Украины сыграет во Львове

Президент ФФУ Андрей Павелко сообщил, что первый домашний поединок отбора на Евро-2020 украинская сборная проведет на "Арене Львов". Именно там сегодня сборная Украины играла против словаков (2:0), однако встреча проходила при пустых трибунах.

"Львов – невероятный город со славными футбольными традициями, тут по-особенному болеют за сборную, и Львов является надежной футбольной крепостью главной командой страны. Поэтому первый домашний поединок сборной в рамках отбора к Евро-2020 состоится на "Арене Львов", – заявил Павелко.

Жеребьевка отборочного раунда чемпионата Европы 20202 года состоится 2 декабря. Матчи первых двух туров квалификации к Евро-2020 пройдут 21-26 марта следующего года.

Напомним, что в первом туре сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1. Следующий матч в Лиге наций подопечные Андрея Шевченко проведут 16 октября дома с Чехией.