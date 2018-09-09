Первый матч отбора на Евро-2020 сборная Украины сыграет во Львове

Сегодня, 21:02

Соперников наша команда узнает после жеребьевки 2 декабря

Сборную Украины всегда здорово поддерживают во Львове. Фото AFP
Сборную Украины всегда здорово поддерживают во Львове. Фото AFP

Президент ФФУ Андрей Павелко сообщил, что первый домашний поединок отбора на Евро-2020 украинская сборная проведет на "Арене Львов". Именно там сегодня сборная Украины играла против словаков (2:0), однако встреча проходила при пустых трибунах.

"Львов – невероятный город со славными футбольными традициями, тут по-особенному болеют за сборную, и Львов является надежной футбольной крепостью главной командой страны. Поэтому первый домашний поединок сборной в рамках отбора к Евро-2020 состоится на "Арене Львов", – заявил Павелко.

Жеребьевка отборочного раунда чемпионата Европы 20202 года состоится 2 декабря. Матчи первых двух туров квалификации к Евро-2020 пройдут 21-26 марта следующего года.

Напомним, что в первом туре сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1. Следующий матч в Лиге наций подопечные Андрея Шевченко проведут 16 октября дома с Чехией.

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футбол, арена львов, Евро-2020

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ФФУ

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