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Первый матч "Шахтера" в 2019 году: где смотреть встречу с "Хайдуком"

Сегодня, 11:31

Список трансляций первого контрольного матча "горняков" на турецком сборе

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Первый матч "Шахтера" в 2019 году: где смотреть встречу с "Хайдуком" //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6e1/ac4/5c46e1ac4f304.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6e1/ac4/5c46e1ac4f304.jpg Футбол Список трансляций первого контрольного матча "горняков" на турецком сборе

Донецкий "Шахтер" 22 января проведет первый спарринг на сборе в Турции. Соперником чемпиона Украины станет шестая команда текущего чемпионата Хорватии "Хайдук". Матч начнется в 16:00, а болельщики горняков смогут увидеть матч в прямой трансляции на официальном сайте "Шахтера".

Соперник

"Хайдук" основан 108 лет назад – в феврале 1911 года. Всего у команды 18 чемпионских трофеев, из них 6 – в новейшей истории после выхода Хорватии из состава Югославии в 1991-м. В последний раз "белые" триумфовали в сезоне-2004/05, а затем начался период почти безраздельной гегемонии загребского "Динамо".

Бронзовый призер

В минувшем сезоне "Хайдук" был третьим после "Динамо" и "Риеки", отстав от чемпиона на 7 очков и получив место в квалификации Лиги Европы. Там соперник "горняков" одолел болгарскую "Славию", но в следующем раунде вылетел от румынского "Стяуа". Также сплитцы дошли до финала Кубка Хорватии, где со счетом 0:1 уступили тому же "Динамо".

Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Паулу Фонсеки – 1.67, на ничью – 3.90, на победу "Хайдука" – 4.00.

Смотреть матч "Шахтер" – "Хайдук":

Напомним, что накануне "Шахтер" подписал контракт с 17-летним украинским нападающим. Игрок юношеской сборной Украины Даниил Сикан присоединился к "горнякам", подписав трехлетнее соглашение.

Напомним, что сегодня "Шахтер" прибыл на сборы в Турцию без новичка Соломона. "Горняки" прилетели в Анталью, а затем переехали в Белек. Паулу Фонсека взял на сборы 27 футболистов, а израильтянин Манор Соломон присоединится к команде после первых сборов.

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Источники:

Официальный сайт ФК "Шахтер" , Сегодня|Спорт

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