Первый парень легиона: Месси обновил еще один рекорд в чемпионате Испании

Лионель Месси / Фото: Getty Images

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси обновил еще одно достижение в высшем испанском дивизионе. К слову, мы писали, что Месси отдал три голевые передачи в матче с "Бетисом", в котором гости победили 3:2.

Встреча в Севилье с "Бетисом" стала для 32-летнего форварда 416-й в стартовом составе "Барселоны" в матчах чемпионата Испании. Это рекордное достижение для футболистов, которые родились за пределами Испании и выступали в Ла Лиге. Предыдущий рекорд принадлежал бразильцу Донато, который начинал в стартовом составе 415 матчей чемпионата. Играл полузащитник в Примере с 1988 по 2003 год в составах "Атлетико" и "Депортиво".

На днях Месси рассказал, что не собирается уходить из "Барселоны".

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Интересно, что Донато в 28 лет получил испанское гражданство и в 32 года дебютировал за сборную Испании. Выступал он за нее в 1994-1996 годах, в том числе и на чемпионате Европы-1996. На его счету – три гола в сборной. В отличие от другого южноамериканца, Месси имеет паспорт только Аргентины и за свою сборную выступает с 18 лет.

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