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Первый пошел: ТОП-чемпионат объявил предварительную дату возобновления сезона

1 мая, 22:04

Максим Перепелица

В Германии планируют вернуть футбол уже 15 мая

Сезон-2019/20 в чемпионате Германии будет возобновлен 15 мая 2020 года. По информации Goal.com, матчи Бундеслиги должны стартовать в середине мая. При этом все встречи будут проходить при пустых трибунах, а транслироваться матчи будут по общедоступным немецким каналам. Ранее сообщалось, что чемпионат Германии может возобновиться 9 мая 2020 года, а игроки будут обязаны играть в защитных масках, однако, возобновление сезона было отложено.

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На момент приостановки турнира таблицу первенства возглавляла "Бавария", набравшая 55 очков после 25 туров. На второй строчке расположилась дортмундская "Боруссия" (51), третий – "РБ Лейпциг" (50).

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Кстати, чемпионат Украины возобновится 30 мая: опубликован календарь сезона. Источник утверждает, что футбол вернется в Украину уже в конце мая.

Также мы рассказывали, что клубы из ТОП-чемпионата Европы готовы доиграть сезон, но некоторым "плевать на футбол".

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чемпионат Германии коронавирус

Источник: Goal.com

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