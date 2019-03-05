Первый после Оскара: украинец Василий Кравец снова выиграл с "Леганесом"
Нашему защитнику поставили высокую оценку в Испании. Но в сборную Шева его не вызывает
В чемпионате Испании по футболу завершились матчи 26 тура. В понедельник 15-й клуб Примеры "Леганес", за который выступают украинцы Андрей Лунин и Василий Кравец, принимал на своем поле соседа по турнирной таблице "Леванте". И выиграл со счетом 1:0 (Оскар Родригес, 13). Эта победа позволила "огурцам", как называют "Леганес", вскочить на четыре строчки вверх и расположиться на 11-м месте турнирной таблицы.
Если арендованный у "Реала" Лунин в очередной раз просидел весь матч на скамейке запасных, то левый защитник Кравец отбегал от звонка до звонка. И получил от портала Whoscored оценку – 7,8. Это высшая оценка среди всех игроков матча, не считая автора гола Оскара (8,0).
Как сообщалось ранее, Василий Кравец перешел в "Леганес" из второлигового "Луго" в январе за 2 млн евро. За свой новый клуб украинец дебютировал в поединке против "Реала" в Кубке Испании и помог "огурцам" одолеть Королевский клуб 1:0. Затем у Кравца была желтая карточка и ничья в игре с "Валенсией" (1:1), где именно штрафной, виновником которого был украинец, привел к голу в ворота его команды. Однако тренер не усадил Василия на банку, а снова доверил место в основе. И Кравец тренера не подвел!
Тем не менее, Василия Кравца не оказалось в списке игроков, которых на ближайшие матчи сборной Украины вызвал Андрей Шевченко. Нет там и Ярослава Ракицкого. Зато есть другой Кравец – Артем.
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