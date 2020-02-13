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Первый шаг к финалу: "Атлетик" обыграл "Гранаду" в полуфинале Кубка Короля в Испании

13 февраля, 08:28

Соперники провели первый матч, повторный состоится лишь 5 марта

/ Фото: Reuters

В среду состоялся первый полуфинальный матч Кубка Короля. В Стране Басков, в Бильбао, местный "Атлетик" принимал такого же середняка Ла Лиги – "Гранаду". Напомним, что в четвертьфинале "Атлетик" выбил "Барселону" из Кубка Испании.

Интересно, что сейчас обе команды находятся на соседних строчках в турнирной таблице: баскский клуб с севера страны занимает девятое место, а соперник с юга – десятое. И разделяет их всего одно очко – 31 против 30. Но в среду вечером "Атлетик" по всем статьям переиграл конкурента из Гранады: в ударах по воротам (16 – 4), в том числе в створ (7 – 3), владении мячом (68% – 32%). Однако все это воплотилось лишь в один гол Икера Муниаина на 41-й минуте поединка. Смотрите, как хозяева добыли скромную победу 1:0.

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Повторная полуфинальная встреча соперников состоится 5 марта, но уже в Гранаде. В другой паре сойдутся "Реал Сосьедад", который выбил из Кубка Испании "Реал", и сенсация из второго дивизиона – "Мирандес". Их первое "свидание" назначено на четверг, 13 февраля. Начало игры – 22:00 по киевскому времени.

Смотрите, как "Барселону" громил "Ливерпуль" в Лиге чемпионов

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