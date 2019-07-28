Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Первый скандал нового чемпионата: Скрипник не дал комментарий после жаркого выигрыша у "Ворсклы"

28 июля, 17:56

Сперва "Заря" обвиняла в раннем начале матча дирекцию УПЛ. А теперь признала, что это ее тренер захотел играть в +33

Веселин Атанасов и Виктор Скрипник
Веселин Атанасов и Виктор Скрипник. Фото: Facebook

Первый матч чемпионата Украины-2019/2020 оказался со скандальным привкусом. Напомним, "Заря" обыграла "Ворсклу" в Полтаве 1:0 благодаря раннему голу Леднева. После финального свистка главный тренер луганчан Виктор Скрипник не дал комментарий по игре, так как сразу по окончании поединка поспешил отправиться на конференцию тренеров в Германию. Об этом сообщает официальный сайт "Зари". Как результат, мнением о встрече с "Ворсклой" поделился ассистент Скрипника - Веселин Атанасов.

И первым делом Веселин Атанасов сказал следующее: "Огромное спасибо хочу сказать "Ворскле" за то, что они откликнулись на просьбу Виктора Скрипника и согласились играть в 14:00 в воскресенье".

Таким образом, в "Заре" подтвердили, что матч прошел так рано по договоренности "Ворсклы" с Виктором Скрипником, чтобы тот успел на конференцию в Германию. Тогда как накануне поединка "Заря" в раннем начале матча, проходившем при температуре "+33", обвиняла... дирекцию Премьер-лиги.

"Начало матча дирекцией УПЛ немилостиво назначено на 14:00. Уж сколько раз в предыдущие годы подвергались критике со стороны клубов ранние начала матчей в разгар лета, но воз и ныне там", – говорилось в анонсе к игре на официальном сайте "Зари". Правда, впоследствии этот фрагмент анонса из статьи на сайте "Зари" был изъят.

"Скрипнику в раздевалке устроили разнос. Но он справился": интервью с боссом "Вердера" о новом тренере "Зари"

Отметим, что, по мнению ассистента главного тренера "Зари", в победе луганчан над полтавчанами не обошлось без везения. "Нам, в какой-то степени, сегодня повезло, – признал Веселин Атанасов. – У "Ворсклы" было больше моментов, но в итоге мы оказались победителями".

Смотрите победный гол "Зари" в матче с "Ворсклой" (1:0)

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Украины, Заря Луганск, Ворскла Полтава, Виктор Скрипник, УПЛ

Вы сейчас просматриваете новость " Первый скандал нового чемпионата: Скрипник не дал комментарий после жаркого выигрыша у "Ворсклы"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчей

Сегодня, 16:08

Битва бронзового и золотого медалистов, матч "Карпат" против "Динамо" и другие противостояния первого тура ЧУ

Экс-тренер "Динамо" назвал главный козырь "Шахтера" в матче за Суперкубок

Вчера, 21:23

По словам Йожефа Сабо, перед стартовым поединком сезона кадровая ситуация – в пользу "горняков"

Чудеса природы: биологи обнаружили кошку-лису

Израильский вирус терроризирует устройства Apple

Турецкие инвесторы построят новый завод в Одесской области

Чудеса природы: биологи обнаружили кошку-лису

Израильский вирус терроризирует устройства Apple

Турецкие инвесторы построят новый завод в Одесской области

Чудеса природы: биологи обнаружили кошку-лису

Израильский вирус терроризирует устройства Apple

Турецкие инвесторы построят новый завод в Одесской области

Чудеса природы: биологи обнаружили кошку-лису

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

"Динамо" – "Шахтер": онлайн матча за Суперкубок Украины

Сегодня, 17:19

Поединок сильнейших команд откроет новый сезон в чемпионате Украины

Какие каналы покажут онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"

Сегодня, 11:59

Поединок сильнейших команд страны откроет новый сезон в Украине

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 13:47

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Умер Вирастюк – у спортсмена были проблемы с сердцем

Вчера, 10:33

Известный украинский легкоатлет был призером чемпионата Европы, участвовал в телепроектах, работал в министерстве

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

25 июля, 20:21

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Флерш раскручивает свою карьеру гонщицы через фото

Клещей назвали переносчиками еще одной опасной болезни

Флерш раскручивает свою карьеру гонщицы через фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь