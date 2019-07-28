Первый скандал нового чемпионата: Скрипник не дал комментарий после жаркого выигрыша у "Ворсклы"

Сперва "Заря" обвиняла в раннем начале матча дирекцию УПЛ. А теперь признала, что это ее тренер захотел играть в +33

Веселин Атанасов и Виктор Скрипник. Фото: Facebook

Первый матч чемпионата Украины-2019/2020 оказался со скандальным привкусом. Напомним, "Заря" обыграла "Ворсклу" в Полтаве 1:0 благодаря раннему голу Леднева. После финального свистка главный тренер луганчан Виктор Скрипник не дал комментарий по игре, так как сразу по окончании поединка поспешил отправиться на конференцию тренеров в Германию. Об этом сообщает официальный сайт "Зари". Как результат, мнением о встрече с "Ворсклой" поделился ассистент Скрипника - Веселин Атанасов.

И первым делом Веселин Атанасов сказал следующее: "Огромное спасибо хочу сказать "Ворскле" за то, что они откликнулись на просьбу Виктора Скрипника и согласились играть в 14:00 в воскресенье".

Таким образом, в "Заре" подтвердили, что матч прошел так рано по договоренности "Ворсклы" с Виктором Скрипником, чтобы тот успел на конференцию в Германию. Тогда как накануне поединка "Заря" в раннем начале матча, проходившем при температуре "+33", обвиняла... дирекцию Премьер-лиги.

"Начало матча дирекцией УПЛ немилостиво назначено на 14:00. Уж сколько раз в предыдущие годы подвергались критике со стороны клубов ранние начала матчей в разгар лета, но воз и ныне там", – говорилось в анонсе к игре на официальном сайте "Зари". Правда, впоследствии этот фрагмент анонса из статьи на сайте "Зари" был изъят.

"Скрипнику в раздевалке устроили разнос. Но он справился": интервью с боссом "Вердера" о новом тренере "Зари"

Отметим, что, по мнению ассистента главного тренера "Зари", в победе луганчан над полтавчанами не обошлось без везения. "Нам, в какой-то степени, сегодня повезло, – признал Веселин Атанасов. – У "Ворсклы" было больше моментов, но в итоге мы оказались победителями".

Смотрите победный гол "Зари" в матче с "Ворсклой" (1:0)

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Первый скандал нового чемпионата: Скрипник не дал комментарий после жаркого выигрыша у "Ворсклы"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"