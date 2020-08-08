Первый трансфер Луческу: "Динамо" продает своего легионера в Россию за 2 млн евро

Стали известны финансовые подробности первого трансфера "Динамо" "на выход" при новом тренере Мирче Луческу. Как мы писали ранее, киевляне отдают Кадири назад в тульский "Арсенал", где 24-летний ганец выступал до перехода в украинский клуб. Однако если ранее поговаривали, что "Динамо" арендует африканца клубу из низов российской Премьер-лиги, то теперь появилась информация, что речь идет о продаже.
По данным издания Sports World Ghana, за Кадири, способного сыграть как на позиции опорного полузащитника, так и центрального защитника, киевское "Динамо" получит от тульского "Арсенала" порядка двух миллионов евро.
Отметим, что стать основным игроком в "Динамо" Кадири не смог ни при Хацкевиче, ни при Михайличенко. В завершившемся сезоне 24-летний футболист провел 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился, зато успел заработать четыре предупреждения и одну красную карточку. При этом из-за его ошибок киевляне с завидной регулярностью пропускали голы и получали в свои ворота пенальти.
Читайте также: Чем Луческу отличается от Михайличенко: прозвучало признание чемпиона мира из "Динамо"
Ранее мы писали, что "Динамо" первый матч под руководством Луческу выиграло за закрытыми дверями у команды Второй лиги "Вереса" – 3:0. Голами отличились Дуэлунд, Супряга и де Пена.
Смотрите, как "Динамо" играло последний матч при Михайличенко
Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк