Первый трансфер Луческу: "Динамо" продает своего легионера в Россию за 2 млн евро

Легионер из Ганы Кадири оказался ненужным новому наставнику киевлян, которые за африканца получат крупную сумму

Стали известны финансовые подробности первого трансфера "Динамо" "на выход" при новом тренере Мирче Луческу. Как мы писали ранее, киевляне отдают Кадири назад в тульский "Арсенал", где 24-летний ганец выступал до перехода в украинский клуб. Однако если ранее поговаривали, что "Динамо" арендует африканца клубу из низов российской Премьер-лиги, то теперь появилась информация, что речь идет о продаже.

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По данным издания Sports World Ghana, за Кадири, способного сыграть как на позиции опорного полузащитника, так и центрального защитника, киевское "Динамо" получит от тульского "Арсенала" порядка двух миллионов евро.

Отметим, что стать основным игроком в "Динамо" Кадири не смог ни при Хацкевиче, ни при Михайличенко. В завершившемся сезоне 24-летний футболист провел 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился, зато успел заработать четыре предупреждения и одну красную карточку. При этом из-за его ошибок киевляне с завидной регулярностью пропускали голы и получали в свои ворота пенальти.

Мохаммед Кадири / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Ранее мы писали, что "Динамо" первый матч под руководством Луческу выиграло за закрытыми дверями у команды Второй лиги "Вереса" – 3:0. Голами отличились Дуэлунд, Супряга и де Пена.

Смотрите, как "Динамо" играло последний матч при Михайличенко

Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

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