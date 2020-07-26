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Первый трансфер при Луческу: в "Динамо" отправляют бразильца из Турции

26 июля, 22:07

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Защитник Маркао отыграл полтора года за стамбульский "Галатасарай"

Вместе с известиями о формировании тренерской команды киевского "Динамо" во главе с румынским специалистом Мирчей Луческу стали появляться новости и о трансферах украинского гранда. Сегодня турецкие СМИ сообщили, что в "Динамо" приедет защитник "Галатасарая" Маркао. Напомним, что известны имена двух динамовцев, которые войдут в тренерский штаб Луческу.

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Многословным сообщение о возможном переходе бразильского футболиста в киевский клуб не оказалось: пока что нет никаких деталей.

Маркао недавно исполнилось 24 года, в чемпионате Турции в минувшем сезоне он провел 28 матчей. Защитник – довольно жесткий, в его пассиве 11 желтых карточек, но нет ни одного забитого мяча. Его контракт с "Галатасараем" действует еще год, а популярный сайт Transfermarkt оценивает парня в 3,2 миллиона евро. Ранее он выступал в скромном португальском клубе. К слову, стамбульская команда, которую в свое время тренировал Луческу, заняла в турецкой Суперлиге лишь шестое место.

Читайте также: бывший форвард "Динамо" вылетел из высшей лиги Турции.

Смотрите, как "Динамо" проигрывало "Колосу" в чемпионате Украины:

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