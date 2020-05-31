Первый трансфер в эпоху коронавируса: шейхи не пожалели на скандалиста 50 миллионов

Французский "Пари Сен-Жермен" объявил о трансфере аргентинского нападающего итальянского "Интера" Мауро Икарди. Как сообщается на официальном сайте парижан, стороны заключили соглашение на четыре года – до лета 2024 года. По информации Goal.com, французы, а точнее катарские владельцы "ПСЖ", заплатят за футболиста 50 миллионов евро, дополнительно "Интер" получит еще 15 миллионов, если в будущем Икарди будет продан другому итальянскому клубу.

Напомним, что текущий сезон Икарди проводит в "ПСЖ" на правах аренды. Аргентинец провел 31 матч во всех турнирах и забил 20 мячей. Отметим, что во Франции сезон был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, но "ПСЖ" продолжает борьбу в Лиге чемпионов. Французский клуб пробился в 1/4 финала, обыграв по сумме двух матчей дортмундскую "Боруссию".

Икарди запомнился итальянским фанатам не только результативной игрой, но и громким скандалом. Футболист так хотел покинуть команду, что бойкотировал тренировки. Подливала масла в огонь и супруга игрока Ванда Икарди, выступающая еще и в роли агента футболиста.

Несколько лет назад стало известно, что итальянская мафия предлагала переломать ноги футболисту Икарди. Все из-за того, что Икарди увел жену у своего друга футболиста Макси Лопеса. Это была та самая Ванда Нара.

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