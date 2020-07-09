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Первый в году гол Романа Зозули поднимает "Альбасете" из зоны вылета в Испании

9 июля, 23:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский футболист забил четыре мяча в сезоне 2019/2020 в Сегунде

Команды двух хорошо известных украинских футболистов продолжают борьбу за выживание во втором дивизионе испанского первенства. Вчера мы писали, что вратарь Андрей Лунин побеждает с "Овьедо" "Лас-Пальмас" и отдаляется от зоны вылета. Сегодня пришла очередь демонстрировать характер форварда Романа Зозули.

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"Альбасете" нашего ветерана принимал "Спортинг" из Хихона. Гости открыли счет в середине первого тайма и длительное время были впереди. Ничью хозяевам принес 30-летний украинец. Роман откликнулся на фланговый навес Хименеса с правого фланга и головой переправил мяч в дальний от вратаря угол – 1:1. Несмотря на то, что в концовке "Спортинг" остался в меньшинстве после удаления, вырвать победу над середняком "Альбасете" не сумел. Смотрите видео гола Романа.

Четвертый точный удар Романа в сезоне и первый в этом году позволяет "Альбасете" держаться на 18-м месте Сегунды. Команда всего лишь на одно очко опережает "Луго", который находится уже в зоне вылета.

В конце июня Зозуля заработал удаление и пенальти и помог "Альбасете" выиграть впервые за три матча.

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Смотрите, как Роман забивал за сборную Украины перед Евро-2016 в команде Михаила Фоменко

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футбол чемпионат Испании Альбасете Роман Зозуля Спортинг Хихон Сегунда

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