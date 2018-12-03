Первый в истории молодежный "Золотой мяч" вручили французу

Килиан Мбаппе стал победителем чемпионата мира и получил приз лучшему футболисту турнира

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе получил приз лучшему молодому игроку мира, который вручает журнал France Football. Этот приз вручается впервые и носит имя легендарного французского футболиста Раймона Копа. Ранее мы опубликовали итоги голосования за награду лучшему игроку года.

В борьбе за этот трофей Мбаппе опередил Трента Александер-Арнолда ("Ливерпуля"), Патрика Кутроне ("Милан") и Джанлуиджи Доннарумму ("Милан").

Напомним, что минувшим летом 19-летний Мбаппе в составе сборной Франции стал победителем чемпионата мира. Мбаппе был признан лучшим молодым игроком ЧМ-2018.

Мбаппе перешел в "ПСЖ" летом 2017 года из "Монако" за 135 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей в чемпионате Франции, стал автором 12 забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи.

Ранее в матче чемпионата Франции 19-летний Мбаппе забил 4 гола за 13 минут и стал первым автором покера в составе "ПСЖ" с 1997 года. Более того, француз ранее никогда не забивал больше двух мячей за поединок в составе парижан.

Также Мбаппе вошел в число претендентов на награду лучшему молодому футболисту мира не старше 21 года – Golden Boy-2018. Интересно что он стал победителем этой награды в прошлом году.