Первый в истории молодежный "Золотой мяч" вручили французу

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе получил приз лучшему молодому игроку мира, который вручает журнал France Football. Этот приз вручается впервые и носит имя легендарного французского футболиста Раймона Копа. Ранее мы опубликовали итоги голосования за награду лучшему игроку года.

В борьбе за этот трофей Мбаппе опередил Трента Александер-Арнолда ("Ливерпуля"), Патрика Кутроне ("Милан") и Джанлуиджи Доннарумму ("Милан").

Congratulations Kylian Mbappé (@KMbappe), the first ever winner of the Kopa Trophy! #kopatrophy #ballondor pic.twitter.com/fI1TCkaEBQ