Первый за 10 лет матч сборной в Днепре: фанаты устроили теплый прием национальной команде

Сборная Украины сыграла первый за десять лет поединок в Днепре

В Днепре вчера, 10 сентября, в товарищеском матче сборная Украины по футболу встретилась со сборной Нигерии. Это событие горожане восприняли с ажиотажем, ведь последний раз национальная сборная играла на "Днепр-Арене" еще в 2009 году: тогда команда одержала победу над Англией с минимальным счетом 1:0. В этот раз подопечные Андрея Шевченко не стали уступать традициям и показали хорошую игру. А счет в товарищеском матче оказался "дружеский" – ничья 2:2. Мы посмотрели, как прошел первый за 10 лет матч сборной в Днепре.

На "Днепр-Арене" аншлаг. Фанаты, вооружившись символикой украинской сборной, шли поддерживать футболистов, и ждали положительный результат. Посмотреть на игру сборной Украины во вторник пришло около 30 тысяч человек. Пока сотни болельщиков стояли в очередях, чтобы занять свое место на стадионе, они не забывали делали памятные фото и петь гимн Украины.

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Примечательно, но поддержать сборную Украины пришли и иностранцы, в частности, афроамериканцы, которые живут в Днепре.

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Команда Андрея Шевченко до последнего момента держала интригу. Первый тайм для нас закончился с неутешительным счетом 0:2. При этом вторая половина матча подарила болельщикам невероятные эмоции и пару седых волос, ведь только в конце тайма Украина сравнила счет, забив два гола за две минуты!

На 78 минуте отличился наш "англичанин" Александр Зинченко, пробивший левой ногой в притиркой со штангой, а уже через минуту фанаты национальной сборной праздновали второй мяч – его забил "бельгиец" Роман Яремчук.

По словам тренера сборной Нигерии Гернота Рора, команда осталась довольна приемом, своей игрой и исходом поединка. Однако иметь таких соперников в матчах чемпионата мира нигерийцы не хотели бы.

Андрей Шевченко на послематчевой пресс-конференции так прокомментировал игру: "Были ошибки с балансом команды. Были невынужденные ошибки при передачах. Но мы играли против команды, которая физически сильна. Ребята (сборная Нигерии, – авт.) хорошо подготовлены. Наша команда во втором тайме немного изменила структуру и играть стала намного лучше".

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