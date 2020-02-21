Первый за пять лет: вратарь "Брюгге" отметился передачей в матче с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы

В четверг состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. В одном из них произошло значимое событие: вратарь сделал голевую передачу. Причем случилось это во втором по значимости клубном турнире Старого Света впервые за пять лет! Мы сообщали, что "Брюгге" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед". Украинец Эдуард Соболь за хозяев не играл.

А 31-летний голкипер бельгийского гранда Симон Миньоле на 15-й минуте сделал длинную передачу на чужую половину поля на бывшего нападающего луганской "Зари" Эммануэля Денниса Бонавентура. Нигериец умело воспользовался опрометчивым выходом за пределы штрафной площади Серхио Ромеро и перекинул вратаря "Манчестер Юнайтед" – 1:0. Смотрите, как это было.

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Таким образом, Миньоле стал первым вратарем с сентября 2015 года, кому удалось отличиться голевой передачей в Лиге Европы. К слову, Симон с 2013 по 2019 годы выступал за английский "Ливерпуль". Пять лет назад подобный пас совершил голкипер московского "Локомотива" Гильерме в матче против португальского "Спортинга".

Смотрите обзор всего поединка "Брюгге" – "МЮ", который завершился со счетом 1:1.

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