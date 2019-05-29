Петр Чех вошел в историю Лиги Европы, сыграв в финале за и против одной и той же команды
Чешский вратарь выигрывал с Челси еврокубок, теперь пытается это сделать с "Арсеналом"
В финале Лиги Европы сезона 2018/2019 годов встречаются лондонские "Челси" и "Арсенал". На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча "Челси" – "Арсенал". В стартовом составе "канониров" на поле вышел 37-летний Петр Чех. Чешский ветеран проводит свой последний матч в карьере.
Как отмечает OptaJoe, голкипер "Арсенала" Петр Чех стал первым игроком, который сыграл в финале еврокубка за английскую команду и против нее. Напомним, что в финале Лиги Европы сезона-2012/13 Чех, выступая в составе "Челси", помог лондонскому клубу одержать победу над "Бенфикой" (2:1).
Напомним, армянин Мхитарян отказался от участия в финале Лиги Европы из-за опасений за свою безопасность. Гарантии УЕФА и МИД Азербайджана не убедили лондонский "Арсенал".
В конторах фаворит финального матча "Челси". Котировки на то, что подопечные Сарри выиграют трофей в основное время – 2.30, на ничью – 3.40, на победу "Арсенала" – 3.30. Коэффициент на выигрыш Лиги Европы: "Челси" – 1.65, "Арсенал" – 2.15. В процентах это 57 на 43.
Ранее мы сообщали, что полиция Баку ловит по городу фанатов Мхитаряна перед финалом Лиги Европы. Стражи порядка с подозрением относятся к болельщикам в футболках с фамилией армянского футболиста, а лондонские фанаты распевают язвительные песни о посещении Карабаха:
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