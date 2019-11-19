Петраков начал поход за новым "золотом": сборная Украины вышла в элит-раунд Евро-2020

/ Фото: ФФУ

Сборная Украины U-17 под руководством главного творца победы на ЧМ-2019 U-20 Александра Петракова уверенно вышла в элитный раунд чемпионата Европы 2020 года. Наша команда досрочно гарантировала себе первое место в группе, но все равно не позволила сыграть спустя рукава с фаворитом группы Португалией (0:0). Ранее наша команда одержала победы над Грузией (2:0) и Албанией (2:0).

Команда И В Н П М О 1. Украина 3 2 1 0 4-0 7 2. Португалия 3 1 2 0 4-0 5 3. Грузия 3 0 2 1 0-2 2 4. Албания 3 0 1 2 0-6 1

Прошлым летом Александр Петраков привел сборную Украины U-20 к победе на чемпионате мира в Польше. А за год до этого с теми же футболистами он доходил до полуфинала Евро-2018. Попрощавшись с командой, Петраков снова взял команду 17-летних и начал с ними поход за новым "золотом". Правда, первый блин оказался комом: команда Петракова проиграла Мемориал Банникова по пенальти.

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Как мы писали ранее, тренер чемпионов мира Петраков шокировал болельщиков, заявив: "Я не нужен Украине". Специалист, под руководством которого украинцы выиграли ЧМ, посетовал, что ему не предлагают работу на клубном уровне.

Напомним, что в элитный раунд (жеребьевка – 3 декабря) выходят две сильнейшие команды каждой из 13-ти групп и четыре лучшие сборные, занявшие третьи места (по результатам встреч с двумя лидерами своей группы). Матчи этой стадии состоятся в марте 2020 года.

В элитном раунде все участники будут разделены на восемь групп. Победители групп и семь лучших вторых команд (по результатам матчей с первой и третьей сборными своей группы) выйдут в финальную стадию, где присоединятся к хозяину Евро – Эстонии. Финальный турнир состоится в мае 2020 года.

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