Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,14
26,7

Петраков начал поход за новым "золотом": сборная Украины вышла в элит-раунд Евро-2020

19 ноября, 21:26

Команда 17-летних завершила первый раунд отбора на чемпионат Европы

/ Фото: ФФУ

Сборная Украины U-17 под руководством главного творца победы на ЧМ-2019 U-20 Александра Петракова уверенно вышла в элитный раунд чемпионата Европы 2020 года. Наша команда досрочно гарантировала себе первое место в группе, но все равно не позволила сыграть спустя рукава с фаворитом группы Португалией (0:0). Ранее наша команда одержала победы над Грузией (2:0) и Албанией (2:0).

КомандаИВНПМО
1. Украина32104-07
2. Португалия31204-05
3. Грузия30210-22
4. Албания30120-61

Прошлым летом Александр Петраков привел сборную Украины U-20 к победе на чемпионате мира в Польше. А за год до этого с теми же футболистами он доходил до полуфинала Евро-2018. Попрощавшись с командой, Петраков снова взял команду 17-летних и начал с ними поход за новым "золотом". Правда, первый блин оказался комом: команда Петракова проиграла Мемориал Банникова по пенальти.

Реклама

Как мы писали ранее, тренер чемпионов мира Петраков шокировал болельщиков, заявив: "Я не нужен Украине". Специалист, под руководством которого украинцы выиграли ЧМ, посетовал, что ему не предлагают работу на клубном уровне.

Напомним, что в элитный раунд (жеребьевка – 3 декабря) выходят две сильнейшие команды каждой из 13-ти групп и четыре лучшие сборные, занявшие третьи места (по результатам встреч с двумя лидерами своей группы). Матчи этой стадии состоятся в марте 2020 года.

В элитном раунде все участники будут разделены на восемь групп. Победители групп и семь лучших вторых команд (по результатам матчей с первой и третьей сборными своей группы) выйдут в финальную стадию, где присоединятся к хозяину Евро – Эстонии. Финальный турнир состоится в мае 2020 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

сборная Украины U17 Александр Петраков Евро-2020 (U-17)

Источники: ФФУ , Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Очередной суперкамбек! Украина ушла от поражения в последней игре отбора Евро-2020
Очередной суперкамбек! Украина ушла от поражения в последней игре отбора Евро-2020Футбол
"Манчестер Сити" бит "Ливерпулем" и другие матчи: результаты чемпионата АнглииФутбол
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победу
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победуФутбол
Заруба
Заруба "Шахтера" и "Динамо" и другие поединки чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" выиграл у "Динамо" самое скандальное "классико" в истории: расистский скандал и конец золотой гонкиЧУ по футболу
"Шахтер" – "Динамо": где смотреть самое жаркое классико Украины и в чем может быть преимущество дончанЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...