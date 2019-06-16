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Петраков назвал команду, которую возглавит после выигрыша молодежного чемпионата мира

16 июня, 14:00

Наставник, под руководством которого наша молодежка стала сильнейшей на планете, пролил свет на свое будущее

Александр Петраков
Александр Петраков. Фото: Getty Images

Главный тренер чемпионов мира сборной Украины U-20 Александр Петраков рассказал, чем планирует заниматься после того, как его команда впервые в истории нашего футбола выиграла звание сильнейшей на планете. Напомним, в решающем поединке молодежного мундиаля в польском Лодзе украинцы, проигрывая по ходу встречи, одержали волевую победу над Южной Кореей со счетом 3:1.

Обзор финала молодежного ЧМ-2019 Украина – Южная Корея

"Я сказал ребятам, что у них может быть великолепное будущее, – заявил 61-летний Александр Петраков. – Они почувствовали, что такое мировой футбол. Нужно не бояться трудностей и идти дальше. Ни в коем случае нельзя останавливаться и выбирать для себя удобную среду. Нужно идти вперед. Я всегда говорю, что мы сильны командой. У нас была единая и дружная семья. Жаль, что завтра мы расстаемся. Мы стали как родственники. Как будет дальше, все зависит от футболистов. Что касается моего будущего, то я уже набрал команду из футболистов 2003 года рождения. Это сборная Украины U-16. После отпуска продолжу с ней работать", – сказал Александр Петраков по итогам триумфальной победы над Южной Кореей.

Видео бурного празднования сборной Украины победы на чемпионате мира

Как сообщалось ранее, не золотом единым: молодежная сборная Украины получила за победный ЧМ еще две серебряные награды. Сергею Булеце достался "Серебряный мяч", а Даниилу Сикану вручили "Серебряную бутсу".

Напомним, в отборе на Евро-2020 главная сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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Тег сборная Украины U20, ЧМ-2019 (U-20), Александр Петраков

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Источники:

Динамомания , Сегодня|Спорт

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