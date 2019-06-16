Петраков назвал команду, которую возглавит после выигрыша молодежного чемпионата мира
Наставник, под руководством которого наша молодежка стала сильнейшей на планете, пролил свет на свое будущее
Главный тренер чемпионов мира сборной Украины U-20 Александр Петраков рассказал, чем планирует заниматься после того, как его команда впервые в истории нашего футбола выиграла звание сильнейшей на планете. Напомним, в решающем поединке молодежного мундиаля в польском Лодзе украинцы, проигрывая по ходу встречи, одержали волевую победу над Южной Кореей со счетом 3:1.
Обзор финала молодежного ЧМ-2019 Украина – Южная Корея
"Я сказал ребятам, что у них может быть великолепное будущее, – заявил 61-летний Александр Петраков. – Они почувствовали, что такое мировой футбол. Нужно не бояться трудностей и идти дальше. Ни в коем случае нельзя останавливаться и выбирать для себя удобную среду. Нужно идти вперед. Я всегда говорю, что мы сильны командой. У нас была единая и дружная семья. Жаль, что завтра мы расстаемся. Мы стали как родственники. Как будет дальше, все зависит от футболистов. Что касается моего будущего, то я уже набрал команду из футболистов 2003 года рождения. Это сборная Украины U-16. После отпуска продолжу с ней работать", – сказал Александр Петраков по итогам триумфальной победы над Южной Кореей.
Видео бурного празднования сборной Украины победы на чемпионате мира
Как сообщалось ранее, не золотом единым: молодежная сборная Украины получила за победный ЧМ еще две серебряные награды. Сергею Булеце достался "Серебряный мяч", а Даниилу Сикану вручили "Серебряную бутсу".
Напомним, в отборе на Евро-2020 главная сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.
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