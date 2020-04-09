Пир во время чумы: футболисту с коронавирусом "Ювентус" поднимет зарплату до 12 млн евро

Несмотря на мировой кризис, вызванный пандемией, туринский клуб не намерен экономить на аргентинце Пауло Дибале

Туринский "Ювентус" близок к заключению нового соглашения с форвардом Пауло Дибалой. По данным Сalciomercato.com, продление договора лишь вопрос времени. Ранее в "Ювентусе" присвоили Роналду статус неприкасаемого.

Несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, туринцы не намерены экономить на Дибале. Чемпионы Италии увеличат предложение по зарплате аргентинца с 11 млн евро в год вместе с бонусами до примерно 12 млн – именно столько и просил нападающий, чей действующий контракт рассчитан до июня 2022 года.

Новое соглашение Дибалы с "Ювентусом" будет заключено до июня 2024 либо же 2025 года.

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Ранее мы сообщали, что у Дибалы и его возлюбленной снова нашли коронавирус. Нападающий "Ювентуса" и его девушка Ориана Сабатини все еще больны COVID-19, несмотря на предыдущее заявление о том, что они излечились. После второго отрицательного теста, новое тестирование дало положительный результат. Теперь пара вновь вынуждена изолироваться в доме.

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Ранее форвард "Ювентуса" описал свои симптомы коронавируса. "Я уже могу нормально двигаться, гулять и немного тренироваться. А раньше я едва мог дышать. Не мог и пошевелиться через пять минут после того, как начинал двигаться. Мышцы болели", – жаловался Дибала.

Смотрите, как забивает Дибала

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