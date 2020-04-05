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"Пишут, что умер не от старости, а от вируса... Ради компенсации": итальянцев подозревают в большой афере

5 апреля, 20:10

Богдан Юрков

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло высказал сомнения по поводу реального количества жертв COVID-19

Футбольный агент Вячеслав Заховайло, известный по сотрудничеству с бывшими футболистами сборной Украины Русланом Ротанем и Сергеем Рыбалкой, выразил сомнения в количестве жертв коронавируса. В частности, в Италии.

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Вячеслав Заховайло

Вячеслав Заховайло / Фото: Facebook

"У меня начинают закрадывается смутные сомнения. По-моему, нас разводят... Хотя береженого Бог бережет, – написал на своей странице в соцсети проживающий в Чехии Вячеслав Заховайло. – В Италии 16 миллионов пенсионеров проживает сегодня... 400-900 в день смертей, для них это нормальная статистика и до вируса. Там другая афера. Все старики застрахованы, и если пишут, что умер не от старости, а от вируса... выплачивают компенсацию. Вот вам и ответ... Об этом мне говорили сами итальянцы, которые проживают в Праге".

Среди подписчиков Вячеслава Заховайло нашлось немало тех, кто с иронией отреагировал на его версию о якобы роли страховых выплат в росте смертей от коронавируса в Италии.

"В общем, хитрая схема стариков, чтобы нажиться на страховых выплатах. Крутые", – отреагировал с сарказмом бывший глава Профессиональной футбольной лиги Украины Святослав Сирота. А еще один друг Вячеслава Заховайло, Леонид Шаринский, задается вопросом: "Итальянцы всему миру подсказали, как страховые компании надувать?"

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По последним данным, во всем мире зафиксировано свыше 1,2 млн случаев инфицирования коронавирусом, из них около 67 тыс. оказались летальными. Больше всего смертей от COVID-19 зарегистрировано в Италии – 15 887.

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Италия агент коронавирус Вячеслав Заховайло

Источник: Сегодня|Спорт

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