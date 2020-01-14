Письмо от Лео: появилась реакция Месси на увольнение Вальверде из "Барселоны"

Вальверде и Месси / Фото: Getty Images

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Капитан "Барселоны" нападающий Лионель Месси в своем Instagram опубликовал прощальное сообщение бывшему главному тренеру команды Эрнесто Вальверде, отправленному в отставку по решению руководства клуба.

"Спасибо вам за все, мистер. Уверен, вы будете добиваться успеха везде, где окажетесь, потому что вы не только большой профессионал, но еще и замечательный человек. Удачи и обнимаю", – написал Месси

INSTAGRAM

Напомним, Эрнесто Вальверде возглавил "Барселону" в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели на стадиях 1/4 и 1/2 финала, проиграв "Роме" (4:1, 0:3) и "Ливерпулю" (3:0, 0:4) соответственно.

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Как мы писали ранее, новым тренером "Барселоны" назначен Кике Сетьен – фанат шахмат, который обожает тотальный контроль. Последним местом работы Сетьена был "Бетис". Под его руководством клуб занял шестое место в чемпионате Испании в сезоне-2017/2018, а в сезоне-2018/2019 дошел до полуфинала Кубка страны. Испанский наставник работал также с "Расингом", "Поли Эхидо", сборной Экваториальной Гвинеи, "Логроньесом", "Луго" и "Лас-Пальмасом".

Смотрите обзор последней победы "Барсы" в Лиге чемпионов при Вальверде

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