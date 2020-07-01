Пижонство Месси, четыре пенальти и автогол Косты: обзор чумового матча "Барселона" – "Атлетико"

Смотрите видео всех голов и лучших моментов поединка на "Камп Ноу", завершившегося со счетом 2:2

Кике Сетьен стал еще ближе к отставке с поста главного тренера после того, как возглавляемая им "Барселона" сыграла вничью 2:2 с "Атлетико" в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании. В этом поединке каталонцы дважды вели в счете, но так и не довели поединок до победы.

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Напомним, в игре с "Атлетико" лидер "Барселоны" Месси забил 700-й гол в карьере, реализовав пенальти в стиле Милевского – пижонской "паненкой". Всего же судья назначил в этом матче сразу три 11-метровых, но пробивали их четыре раза – на 19-й минуте кипер "Барсы" тер Штеген сделал сейв, выйдя до удара Диего Косты за линию ворот, и рефери после подсказки VAR позволил "Атлетико" повторить попытку, что, уже удачно, сделал Сауль.

Отметим, что, кроме неудачного исполнения пенальти, форвард "Атлетико" Диего Коста отличился еще и голом в свои ворота. Что, впрочем, не помешало "Атлетико" добиться почетной ничьей – 2:2.

Уже 2 июля лидер чемпионата Испании "Реал" может оторваться от "Барселоны" на расстояние 4 очков, если на своем поле справится с "Хетафе".

Обзор матча Барселона – Атлетико (2:2)

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Барселона – Атлетико – 2:2

Голы: Коста, 11 (в свои ворота), Месси, 50 (с пенальти) – Сауль, 19 (с пенальти), 62 (с пенальти)

Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Ленгле, Альба – Видаль (Гризманн, 90), Бускетс (Фати, 85), Ракитич (Роберто, 63) – Пуч – Месси, Суарес

Атлетико: Облак – Ариас, Хименес, Фелипе, Лоди – Корреа (Витоло, 84), Партей, Сауль, Феррейра Карраско (Лемар, 85) – Льоренте (Фелиш, 69), Коста (Мората, 77)

Предупреждения: тер Штеген, Пике, Месси – Сауль, Фелипе, Коста, Феррейра Карраско, Лемар

Лионель Месси / Фото: Reuters

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Статистика матча Барселона – Атлетико (2:2)

Турнирная таблица чемпионата Испании

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Ранее мы писали, что в матче в матче с "Атлетико" Месси снова радикально сменил имидж. Но что Лионель не делает – то он бороду сбривает, то виски – а удачи "Барселоне" это не приносит.

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