Плачевные последствия коронавируса: Бразилия не сможет снова принять чемпионат мира по футболу

Бразилия отозвала заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2023 года среди женщин. Об этом сообщается на официальном сайте местной конфедерации футбола. Такое решение было принято из-за серьезных последствий коронавируса для экономики страны. Ранее мы сообщали, что городов, принимающих турнир, может стать меньше на треть.

Так, страдающая от большого количество инфицированных Бразилия не сможет предоставить ФИФА необходимые финансовые гарантии на проведение такого крупного международного турнира. Напомним, что страна принимала мужской мундиаль-2014. Также в заявлении сказано, что Бразилия поддержит заявку Колумбии на проведение женского турнира на ее территории.

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Также отмечается, что в результате отказа Бразилии, Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) выставляет для проведения первенства единую кандидатуру, что увеличивает шансы заявки Колумбии. Отметим, что выбор страны-хозяйки женского чемпионата мира 2023 года будет проходить в форме голосования уже в этом месяце – 25 июня. Также на мундиаль претендуют Япония, Австрали и Новая Зеландия.

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Напомним, что вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском Ухане. А Бразилия занимает второе место в мире по числу зараженных – более 700 тысяч человек. В стране зарегистрировано более 37 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 378 тысяч человек.

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