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Планировал теракт на матче: арестован мужчина, который во время Эль Класико задумал атаку на зрителей

14 мая, 20:55

Елена Павлова

Уроженец Марокко был задержан 8 мая и взят под стражу правоохранительными органами

В Барселоне полиция арестовала мужчину, который планировал устроить теракт во время испанского Эль Класико между "Барселоной" и мадридским "Реалом". Об этом сообщает La Sexta. Напомним, что в последнем матче между командами 1 марта мадридский клуб прихлопнул дома "Барселону" на глазах у Роналду, а Месси ушел с поля с позором и "горчичником".

Уроженец Марокко был задержан 8 мая и взят под стражу правоохранительными органами. Впоследствии он рассказал полиции, что планировал организовать теракт с помощью дрона. При этом задержанный не уточнил, как именно хотел атаковать людей, а сам дрон так и не был найден.

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По информации следователей, мужчина на протяжении четырех лет был связан с одной из террористических организаций, а в последнее время вел себя менее активно, чтобы не привлекать внимание.

Фото: REUTERS/Juan Medina

Фото: REUTERS/Juan Medina

Напомним, чемпионат Испании был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Но с 4 мая правительство страны разрешило спортсменам возобновить тренировки, так как это предусмотрено в плане по постепенному выходу из карантина. А мы сообщали, что в чемпионате Испании готовятся к матчам каждый день в течение месяца.

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