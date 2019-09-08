"Планы на Евро-2020? Нас там еще нет": Шева – о Литве, Ярмоленко и Нигерии

Андрей Шевченко / Фото: Dynamo.kiev.ua

После победы Украины над Литвой в отборе Евро-2020 тренер нашей сборной Андрей Шевченко ответил на вопросы о Ярмоленко и Болбате, а также оценил шансы на выход в финальную часть континентального первенства.

Обзор матча Литва – Украина (0:3)

- Сборная Украины уже топ-команда?

- Думаю, нет смысла оценивать так команду. Сегодня у нас многое получалось, но и ошибки тоже были. Особенно, в начале матча, когда мы допустили пару ошибок в обороне. Думаю, они были связаны с тем, что ребята еще не успели приспособиться к искусственному газону: на нем другой отскок мяча, это поле более быстрое. Но все равно, мы должны играть повнимательнее.

- Болбат впервые попал в стартовый состав сборной Украины. Оцените его игру.

- Очень уверено сыграл. Активно действовал в атаке. Претензий к нему у меня нет.

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- На что сборная Украины будет рассчитывать на Евро-2020, если туда попадет?

- Мне бы хотелось смотреть на вещи так же позитивно, как на них смотрят наши болельщики, но я аккуратно отношусь к ситуации. Нас ждут два тяжелых матча в рамках отборочного цикла, и нам нужно набрать в них максимум очков, что позволило бы нам попасть на чемпионат Европы. А потом уже посмотрим и на то, какое итоговое место мы займем в турнирной таблице, и на итоговый анализ нашей игры, и на наши перспективы. И уже затем будем строить планы. А пока мы задачу выхода на Евро-2020 не решили, неправильно (и даже некрасиво) было бы обсуждать наши цели на этом турнире.

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- Ярмоленко вернулся в сборную Украины после длительного перерыва. Что ему не хватает в первую очередь на данном этапе?

- Я бы не сказал, что ему чего-то не хватает. Он вернулся в строй после тяжелой травмы, и играть на искусственном поле - риск для него. Поэтому при счете 2:0 в нашу пользу мы решили заменить его. Тем более, что для Ярмоленко у нас есть равноценная замена - тот же Цыганков, который восстановился после травмы, провел ряд хороших матчей за "Динамо", и сегодня он спокойно мог войти в игру. Одним словом, замена Ярмоленко связана исключительно с тем, что мы стремились избежать каких-то проблем у него после игры на искусственном газоне - повторюсь, Андрей вернулся в строй после тяжелейшей травмы.

- Следует ли ожидать экспериментов в предстоящем товарищеском матче с Нигерией 10 сентября?

- После игры прошло всего полчаса. Завтра у на с день восстановления, посмотрим на состояние футболистов, посмотрим, как их мышцы отреагировали на искусственный газон. В Днепре проведем тренировку, тогда и определимся с тем, кто сыграет. Но, само собой, у меня есть шанс выпустить на поле тех футболистов, которые не часто играли в предыдущих матчах. Думаю, вы увидите в составе больше тех имен, кто реже других выходил в составе сборной Украины в последнее время, – заключил Андрей Шевченко.

Турнирная таблица в группе В

(на Евро выходят две лучшие сборные)

Как сообщалось ранее, стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.

Также мы писали, что аналитики назвали неожиданного лучшего игрока матча Литва - Украина. По тактико-техническим показателям, звание Man of the Match получил Малиновский. Болельщики с этим не согласны – они отдают предпочтение Марлосу.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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