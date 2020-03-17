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Планы УЕФА для спасения сезона: возобновить чемпионаты одновременно и завершить до 30 июня

17 марта, 14:27

Александр Трикиша

Евро-2020 практически гарантированно будет перенесено на более поздний срок

Продолжают появляется подробности о требованиях УЕФА к европейским ассоциациям в связи с приостановлением сезона из-за эпидемии коронавируса. Так, по информации ряда источников, УЕФА хочет, чтобы все европейские чемпионаты возобновились одновременно. Сейчас практически все лиги ушли на карантин, а предварительные даты возвращения у них разнятся.

На прошлых выходных в Европе играли только в Украине, Турции, Росси и Казахстане. Но уже сегодня стало известно, что чемпионат Украины по футболу остановлен по решению Кабмина. Также был остановлен чемпионат России, предварительно, до 10 апреля.

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При этом, УЕФА требует, чтобы все европейские чемпионаты были завершены до 30 июня. В таком случае не остается сомнений, что Евро-2020 будет перенесено – или на декабрь этого года, или на лето следующего. Как мы писали ранее, УЕФА потребует от клубов 300 миллионов за перенос Евро-2020 на следующий год.

Кстати, ранее мы писали, что у "Динамо" появился шанс сыграть в Лиге чемпионов: УЕФА может принять необычное решение. Клубы могут получить места в еврокубках согласно позиции в таблице коэффициентов УЕФА. Этот вариант будет актуален, если результаты чемпионатов будут признаны недействительными.

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УЕФА чемпионат Украины чемпионат Франции чемпионат Англии чемпионат Испании чемпионат Италии чемпионат Германии

Источник: Сегодня|Спорт

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