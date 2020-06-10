Платье, открывшее все прелести Джорджины: невеста Роналду сражает наповал

Возлюбленная знаменитого футболиста-миллиардера снова приковала к себе взгляды миллионов

Возлюбленная португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес снова заставила ахнуть своих поклонников, выложив невероятно эффектное фото у себя в Instagram. В откровенном платье, оставившем открытыми многие прелести Джорджины, девушка подсела к черному роялю и сделала селфи, соблазнительно приспустив с плеч белую рубашку.

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"Вау!!!!" – самый популярный комментарий фолловеров Джорджины Родригес к новому сногсшибательному образу испанки.

INSTAGRAM

Напомним, Криштиану Роналду и Джорджина Родригес познакомились в 2016 году. 12 ноября 2017-го девушка родила футболисту дочь, которую назвали Алана Мартина. Также у 5-кратного обладателя "Золотого мяча" есть еще трое детей, рожденных от суррогатных матерей, – Криштиану-младший, Ева и Матео.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / Фото: Instagram

Джорджина Родригес / Фото: Instagram

Джорджина Родригес / Фото: Instagram

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Напомним, на дняхРоналду стал первым миллиардером среди футболистов. При этом 650 миллионов долларов составляет зарплата Криштиану в клубах, остальная часть – доходы от спонсорских контрактов.

Также мы писали, что Роналду взял Джорджину в плен на глазах у детей. Нападающему "Ювентуса" стало скучно на карантине, и он затеял внутрисемейную забаву: пикантное видео из дома Криштиану.

Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram

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