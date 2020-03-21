Плавает среди акул: красавица с финала Лиги чемпионов показала, как отдыхает на карантине

Знаменитая блондинка с финала Лиги чемпионов Кинси Волански поделилась вызывающей фотографией в Instagram. Пышногрудая красавица отдыхает на Багамах, где плавает вместе с небольшими акулами. "Мои любимые партнеры по плаванию", – подписала снимок девушка.

Кстати, несколько дней назад Кинси показала другого партнера – Волански проводила время в изоляции с очаровательной моделью Деми Роуз. Девушки загорали у бассейна абсолютно обнаженными. На страницу Деми в Instagram подписано более 13 миллионов человек, в то время как у Кинси – всего 3,6 миллиона фолловеров.

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Напомним, после выходки на финале Лиги чемпионов за сутки количество подписчиков американки выросло с 300 тысяч до 2,5 млн. На следующий день после матча аккаунт был заблокирован, но сейчас он вновь доступен. Отметим, что УЕФА оштрафовал Кинси Волански на 15 тысяч долларов.

А недавно будущая свекровь блондинки с финала Лиги чемпионов пыталась выбежать на поле. Горячая мама российского пранкера украсила собой финал Кубка мира по крикету.

Вспомним, как Кинси Волански сорвала финал Лиги чемпионов:

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