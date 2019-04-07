Плохие новости для "Аякса": Роналду возвращается
Португалец залечил свое бедро и готов забивать в среду в Амстердаме
"Аяксу" все-таки не повезло. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду, который своим сумасшедшим хет-триком оставил за бортом Лиги чемпионов "Атлетико", все же сможет сыграть против амстердамцев в первом матче 1/4 ЛЧ в ближайшую среду. Португалец восстановился после травмы и готов выйти на поле в Нидерландах.
Собственно, как оказалось, Кришти был готов сыграть уже на этом уикенде против "Милана" в матче Серии А, который туринцы выиграли со счетом 2:1. Однако наставник "Ювентуса" решил поберечь свою звезду.
"Роналду чувствует, что уже готов, но я попросил его отдохнуть. Мы уверены, что он сможет сыграть с "Аяксом" в среду", – заявил главный тренер "Юве" Массимилиано Аллегри.
Напомним, Криштиану получил травму, играя за сборную Португалии в матче отбора Евро-2020 против Сербии. У нападающего диагностировали повреждение мышц правого бедра.
Находясь вне игры, Роналду зря время не терял. Звездный португалец показал, как учит сынишку забивать правой: появилось милое видео из дома Криштиану.
Кроме того, Кришти придумал бизнес для своей подруги. После клиники по пересадке волос форвард "Ювентуса" открывает кондитерскую. Ее управляющей станет невеста футболиста Джорджина Родригес.
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