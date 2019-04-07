Плохие новости для "Аякса": Роналду возвращается

Португалец залечил свое бедро и готов забивать в среду в Амстердаме

Криштиану Роналду. Фото: AFP

Плохие новости для "Аякса": Роналду возвращается //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/60f/76d/5ca60f76dfd3e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/60f/76d/5ca60f76dfd3e.jpg 2019-04-07T12:03:19+03:00 Футбол Португалец залечил свое бедро и готов забивать в среду в Амстердаме

"Аяксу" все-таки не повезло. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду, который своим сумасшедшим хет-триком оставил за бортом Лиги чемпионов "Атлетико", все же сможет сыграть против амстердамцев в первом матче 1/4 ЛЧ в ближайшую среду. Португалец восстановился после травмы и готов выйти на поле в Нидерландах.

Собственно, как оказалось, Кришти был готов сыграть уже на этом уикенде против "Милана" в матче Серии А, который туринцы выиграли со счетом 2:1. Однако наставник "Ювентуса" решил поберечь свою звезду.

"Роналду чувствует, что уже готов, но я попросил его отдохнуть. Мы уверены, что он сможет сыграть с "Аяксом" в среду", – заявил главный тренер "Юве" Массимилиано Аллегри.

Напомним, Криштиану получил травму, играя за сборную Португалии в матче отбора Евро-2020 против Сербии. У нападающего диагностировали повреждение мышц правого бедра.

Находясь вне игры, Роналду зря время не терял. Звездный португалец показал, как учит сынишку забивать правой: появилось милое видео из дома Криштиану.

Кроме того, Кришти придумал бизнес для своей подруги. После клиники по пересадке волос форвард "Ювентуса" открывает кондитерскую. Ее управляющей станет невеста футболиста Джорджина Родригес.

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