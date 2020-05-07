Плохие новости для Италии: два клуба Серии А подтвердили наличие девяти зараженных футболистов

Причем игрок, который уже вылечился от опасного вируса, также сдал положительный тест

Возобновление чемпионата Италии по футболу вновь оказалось под угрозой. Клуб Серии А "Сампдория" подтвердил на своем сайте, что три игрока сдали положительный тест на коронавирус. Плохие новости и из стана 13-й команды сезона "Фиорентины". Ранее мы сообщали, что чемпионат Италии по баскетболу завершается досрочно: не будет ни чемпиона страны, ни вылетающих.

Медики провели необходимое обследование футболистов из Генуи, в результате которого и был выявлен у них COVID-19. Стоит отметить, что еще один игрок команды, который уже вылечился от опасного вируса, также сдал положительный тест. Все четыре игрока будут отправлены на карантин, а клубные врачи будут следить за изменением их здоровья.

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"У заразившихся игроков болезнь проходит бессимптомно. Футболисты находятся на карантине, их состояние будут постоянно проверять", — говорится в заявлении клуба.

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"Сампдория" / Фото: Sampdoria FC

Ранее о шести случаях заражения коронавирусом объявил еще один клуб итальянской Серии А – "Фиорентина". Тесты троих футболиста и троих сотрудника клуба дали положительный результат. Все заболевшие члены команды снова будут изолированы, а остальные уже восьмого мая приступят к индивидуальным тренировкам.

И как тут не вспомнить слова Министра спорта Италии о том, что Серия А может последовать примеру чемпионата Нидерландов и завершить сезон.

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Мы также сообщали, что клубы из ТОП-чемпионата Европы готовы доиграть сезон, но некоторым "плевать на футбол". Все 20 клубов футбольного чемпионата Италии согласны на возобновление сезона-2019/20. Об этом руководители команд заявили на голосование представителей Серии А.

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