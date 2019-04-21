"Плохо бросаете": Блохин пристыдил болельщиков, не сумевших попасть в него беляшами

Экс-тренер "Динамо" вспомнил скандальную историю, произошедшую с ним шесть лет назад в Полтаве

Фото: Сегодня|Спорт

Экс-тренер киевского "Динамо" Олег Блохин поделился воспоминаниями о скандальной истории 2013 года, когда после матча в Полтаве с трибун в него полетели беляши. "Беляш? Какой беляш?! Бросили беляш? Я даже не видел, что беляшом в меня бросали? – рассказал 66-летний Блохин в эфире Вацко Live. – Я так сказал на пресс-конференции? Никто в меня не попал. Если беляш пролетел, так что, реагировать, что ли? Не попали – плохо бросаете".

"Это не насмешки. Это людям просто делать нефиг", – добавил Олег Блохин.

Кроме того, Блохин признался, что анонимную критику не воспринимает: "Я не читаю эти отзывы. Все это для меня не интересно. Ты выйди в интернет, напиши свою фамилию, тогда можно будет с тобой как-то разговаривать. А не "Я - Пупкин097 и пишу вам рецензию".

Напомним, ранее Олег Блохин рассказывал, что в свое время мог оказаться в Испании: "Реал" предлагал 4 миллиона, но "Динамо" не отпустило".

Также недавно Блохин выразил негодование по поводу Мирчи Луческу после слов румынского тренера о Валерии Лобановском. "Был бы Мирча наш, мы бы ему дали", – сказал Олег Блохин.

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