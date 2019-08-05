Плоский кубок, чтобы не сломал, и уроки от Милевского: как в соцсетях троллили Зинченко

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал одним из героев матча за Суперкубок Англии, в котором команда Хосепа Гвардиолы обыграла "Ливерпуль". Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в послематчевой серии пенальти более точными оказались "синие" – 5:4. Один из ударов с 11-метровой отметки не без труда реализовал Александр Зинченко – Алиссон мяч достал, но спасти свою команду не сумел.
Эксперты поставили украинцу третью оценку в команде по итогам противостояния с "Ливерпулем" – 7,4. Выше балл заработали только Клаудио Браво (8,1) и Кайл Уокер (7,5).
Зинченко похвастался фото с очередным трофеем на своей странице в Instagram, где собрал целую кучу поздравлений, но не обошлось и без подколок.
Пока еще полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка поздравил с победой и отметил реализацию пенальти. "Старина, поздравляю с трофеем. Как учили, спокойно, под мышкой", – написал Евгений.
А форвард "Динамо-Брест" Артем Милевский подколол украинца за его исполнение пенальти: "Приедь в Брест, пробьем точки, а то есть вопросы".
Не остался в стороне от триумфа украинца известный ведущий и шоумен Андрей Бедняков. "Не зря я тебе передал сборник своих пенальти за школу на VHS! Вижу, смотрел", – отреагировал Бедняков.
Впрочем, пальма первенства за самый остроумный комментарий смело может уезжать к болельщику Зинченко из Житомира. Фанат подколол футболиста за инцидент в прошлом сезоне со сломанным трофеем: "Кубок сделали плоским, чтобы Саня не сломал".
Тогда игрок сборной Украины во время награждения после победы в чемпионате Англии умудрился задеть трофей спиной и сломать. Когда игроки "Манчестер Сити" уже вовсю праздновали, отплясывая вокруг трофея, украинский полузащитник клуба Александр Зинченко попятился и нечаянно перевернул кубок. Судя по испуганному лицу игрока, он был уверен, что что-то сломал.
После победы в прошлом сезоне Зинченко не дали подержать Кубок, чтобы не сломал. Впрочем, позднее справедливость восторжествовала – игрок сборной Украины все же поднял трофей во время празднований на поле.
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