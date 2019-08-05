Александр Зинченко / Фото: AFP

Плоский кубок, чтобы не сломал, и уроки от Милевского: как в соцсетях троллили Зинченко https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%97%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%97%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE 2019-08-05T13:36:00+03:00 Футбол Украинец завоевал Суперкубок Англии, реализовав пенальти в послематчевой серии

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал одним из героев матча за Суперкубок Англии, в котором команда Хосепа Гвардиолы обыграла "Ливерпуль". Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в послематчевой серии пенальти более точными оказались "синие" – 5:4. Один из ударов с 11-метровой отметки не без труда реализовал Александр Зинченко – Алиссон мяч достал, но спасти свою команду не сумел.

Эксперты поставили украинцу третью оценку в команде по итогам противостояния с "Ливерпулем" – 7,4. Выше балл заработали только Клаудио Браво (8,1) и Кайл Уокер (7,5).

Зинченко похвастался фото с очередным трофеем на своей странице в Instagram, где собрал целую кучу поздравлений, но не обошлось и без подколок.

Пока еще полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка поздравил с победой и отметил реализацию пенальти. "Старина, поздравляю с трофеем. Как учили, спокойно, под мышкой", – написал Евгений.

А форвард "Динамо-Брест" Артем Милевский подколол украинца за его исполнение пенальти: "Приедь в Брест, пробьем точки, а то есть вопросы".

Не остался в стороне от триумфа украинца известный ведущий и шоумен Андрей Бедняков. "Не зря я тебе передал сборник своих пенальти за школу на VHS! Вижу, смотрел", – отреагировал Бедняков.

Впрочем, пальма первенства за самый остроумный комментарий смело может уезжать к болельщику Зинченко из Житомира. Фанат подколол футболиста за инцидент в прошлом сезоне со сломанным трофеем: "Кубок сделали плоским, чтобы Саня не сломал".

Тогда игрок сборной Украины во время награждения после победы в чемпионате Англии умудрился задеть трофей спиной и сломать. Когда игроки "Манчестер Сити" уже вовсю праздновали, отплясывая вокруг трофея, украинский полузащитник клуба Александр Зинченко попятился и нечаянно перевернул кубок. Судя по испуганному лицу игрока, он был уверен, что что-то сломал.

После победы в прошлом сезоне Зинченко не дали подержать Кубок, чтобы не сломал. Впрочем, позднее справедливость восторжествовала – игрок сборной Украины все же поднял трофей во время празднований на поле.

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