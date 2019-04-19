Плюс шесть команд: MLS готовится к грандиозному расширению
Заокеанская футбольная лига готовится принять в свои ряды новые команды
В MLS планируют, что в чемпионате будут выступать 30 клубов, сообщает официальный сайт лиги. Ранее планировалось, что их будет 28. На данный момент в MLS 24 клуба. В 2020 году лигу пополнят "Майами" Дэвида Бекхэма и "Нэшвилл", в 2021 – "Остин", после чего команд станет 27. Рассматриваются также заявки команд из Сент-Луиса и Сакраменто.
MLS была основана в 1993 году. Сейчас в лиге выступают 21 американский клуб и три канадских. Действующий чемпион – "Атланта Юнайтед".
Ранее мы писали, что 37-летний Ибрагимович забил шесть голов в четырех матчах. Шведский форвард поражает результативностью в чемпионате MLS. Экс-игрок "МЮ" выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси".
Также мы писали, что клуб Дэвида Бекхэма эффектно представил дизайн нового стадиона. "Интер Майами" с 2020 года начнет выступления в высшем американском дивизионе.
Напомним, что недавно в сети появилась эмблема нового клуба Бекхэма в США. На эмблеме указано возможное название команды – Miami International Club de Futbol. В логотипе использованы черный, розовый и белый цвета.
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