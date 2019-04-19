Плюс шесть команд: MLS готовится к грандиозному расширению

Заокеанская футбольная лига готовится принять в свои ряды новые команды

В MLS планируют, что в чемпионате будут выступать 30 клубов, сообщает официальный сайт лиги. Ранее планировалось, что их будет 28. На данный момент в MLS 24 клуба. В 2020 году лигу пополнят "Майами" Дэвида Бекхэма и "Нэшвилл", в 2021 – "Остин", после чего команд станет 27. Рассматриваются также заявки команд из Сент-Луиса и Сакраменто.

MLS была основана в 1993 году. Сейчас в лиге выступают 21 американский клуб и три канадских. Действующий чемпион – "Атланта Юнайтед".

Ранее мы писали, что 37-летний Ибрагимович забил шесть голов в четырех матчах. Шведский форвард поражает результативностью в чемпионате MLS. Экс-игрок "МЮ" выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси".

Также мы писали, что клуб Дэвида Бекхэма эффектно представил дизайн нового стадиона. "Интер Майами" с 2020 года начнет выступления в высшем американском дивизионе.

Напомним, что недавно в сети появилась эмблема нового клуба Бекхэма в США. На эмблеме указано возможное название команды – Miami International Club de Futbol. В логотипе использованы черный, розовый и белый цвета.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Плюс шесть команд: MLS готовится к грандиозному расширению". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"