Плюшка за гол: Андрей Шевченко дополнительно вызвал в сборную дерзкого легионера

Богдан Михайличенко из "Андерлехта" обратил на себя внимание красивым голом в Бельгии

Уже совсем скоро, в начале сентября, сборная Украины начнет поход в элитном дивизионе Лиги наций. В первых числах осени "сине-желтые" сыграют во Львове со Швейцарией и на выезде с Испанией. В июне же сборная Украины узнала свой календарь в Лиге наций.

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пока что составил расширенный список кандидатов в главную команду страны. Однако сегодня решил добавить в него еще одну фамилию – Богдана Михайличенко из бельгийского "Андерлехта", который минувший сезон провел в луганской "Заре". На днях Михайличенко забил шикарный гол в дебютном матче за "Андерлехт". Теперь в заявке нашей сборной значатся аж 37 футболистов, сообщает сайт УАФ.

В ближайшие дни Андрей Николаевич сократит список и 26 августа начнет работу с игроками на сборе в Харькове. Так что пока что Михайличенко не получил место даже в тренировочном лагере, хотя и заявил о своих претензиях на него. А наша сборная будет готовиться ко встречам Лиги наций, запланированным на 3 и 6 сентября.

Смотрите, как в свое время Богдан забивал за "Сталь" в свои ворота:

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