По прилету в Украину "Шахтер" проверили на коронавирус

Вчера донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Бенфикой" в Лиссабоне и по сумме двух матчей пробился в 1/8 финала Лиги Европы. В пятницу "горняки" чартерным рейсом вернулись в Украину. Сразу после приземления в Борисполе по громкоговорителю самолета объявили, что в связи с эпидемией коронавируса у всех членов делегации донецкого клуба проверят температуру.

В салоне самолета появилось два работника пограничной службы с бесконтактными градусниками. Они быстро проверили температуру у всех присутствующих на борту и никаких отклонений не зафиксировали.

Интересно, что в Португалии пограничники спокойно разгуливали без масок и вообще не проводили проверку прибывших в страну гостей.

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Делегацию "Шахтера" в самолете проверили на коронавирус Видео: Сегодня|Спорт

Напомним, что сегодня уже состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. "Шахтер" сыграет с немецким "Вольфсбургом". первый матч пройдет 12 марта в Вольфсбурге на "Фольксваген-Арена" (22:00), ответный – 19 марта в Харькове на стадионе "Металлист" (19:55).

Соперники никогда не встречались между собой. Но на групповом этапе "Вольфсбург" стал обидчиком нашей "Александрии". Немцы дважды обыграли подопечных Владимира Шарана – 3:1 и 1:0. А в 1/16 финала немцы обыграли обидчика "Динамо" шведский "Мальме".

Смотрите обзор матча "Бенфика" – "Шахтер":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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